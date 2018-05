I migliori make up e acconciature della protagonista dell'acclamata serie drammatica targata Netflix

L'attrice australiana Katherine Langford è diventata nota al pubblico grazie alla sua intensa interpretazione nel ruolo di Hannah Baker, protagonista della serie televisiva Netflix Tredici.

Una grande prova acclamata da pubblico e critica, con il merito di aver posto l'attenzione su problemi come bullismo, emarginazione e violenza sessuale nel mondo degli adolescenti.

Oggi al debutto della seconda stagione di Tredici, e in attesa di vederla anche in nuovi ruoli, ecco i migliori beauty look sfoggiati da Katherine sui suoi primi red carpet.





1. Glossy & shimmery



Le texture brillanti sono le protagoniste di questo look, un gloss naturale e super shiny sulle labbra e un ombretto metallizzato color bronzo per illuminare la rima cigliare inferiore. I capelli sono mossi con morbide onde.



2. Soft natural



Un nude look ma con quel tocco in più, dato dall'ombreggiatura marrone matte nella piega dell'occhio.



3. Blue eyes



Gli occhi di Katherine sono resi ancora più intensi grazie allo smokey eyes blu metallizzato. Per i capelli un'acconciatura semi-raccolta, per un look romantico.



4. No make up make up



Il look naturale con make up "invisibile" è uno dei più difficili da realizzare. È essenziale una base priva di imperfezioni e valorizzata nei volumi, labbra idratate e occhi luminosi.



5. Brown smokey



Come valorizzare al massimo gli occhi azzurri? Con uno smokey eyes marrone, aggiungendo un ombretto luminoso al centro della palpebra. Un'acconciatura raccolta rende il look ancora più sofisticato.



6. Boho-chic



I lunghi capelli leggermente mossi richiamano le atmosfere Seventies grazie alla scriminatura centrale. Il look più di tendenza della stagione.



7. Black liner



La sfumatura della matita nera è la parte più importante del trucco. Tracciate una linea infracigliare da sfumare col pennello per ingrandire l'occhio.



8. Red lips



Il rossetto rosso dal finish lucido rende le labbra ancora più carnose. Per completare il make up classico dei classici, l'eyeliner nero.



9. Taupe & mauve



I colori soft e desaturati valorizzano i tratti delicati di Katherine, armonizzandosi al meglio con gli occhi azzurri e i capelli castani. Un esempio? Questo smokey eyes nei toni taupe e il rossetto malva.



10. Blue & silver



Per i Golden Globe, Katherine ha sfoggiato uno smokey eyes blu brillante, con la rima inferiore argentata. Per i capelli ha scelto un'acconciatura laterale elegante e sofisticata per valorizzare i gioielli.



Credits ph.: Getty Images