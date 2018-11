Scorpite lo stile dell'attrice Jessica Keenan Wynn attraverso i suoi beauty look più belli

Jessica Keenan Wynn è una delle attrici del momento. Pelle e occhi chiari, capelli rossi e un sorriso malizioso sono le sue caratteristiche peculiari.

Recentemente al cinema con il film "Mamma Mia! Ci risiamo" nei panni di Tanya - con un caschetto castano da manuale - Jessica ha uno stile semplice ma chic, tutto da scoprire.

Ecco i beauty look più belli dell'attrice Jessica Keenan Wynn, con focus su capelli e make up.

Vamp look con pelle chiara e levigata, rossetto rosso fuoco opaco e ciglia super intense.

Capelli mossi al naturale per il caschetto rosso dell'attrice, che opta per un make up naturale.

Jessica Keenan Wynn con un beauty look extra naturale dai toni caldi, leggeri e luminosi.

La star si mostra struccata e fiera su Instagram, mostrando occhiaie e lentiggini: bellissima!

Hairlook mosso e labbra glaze in rosso luminoso.

Beauty look sofisticato con eyeliner sfumato e rossetto rosso. I capelli di Jessica sono mossi e vaporosi.

L'intenso rossetto rosso si sposa perfettamente con l'incarnato e il colore di capelli dell'attrice.

Un altro beauty look semplice ma sofisticato per l'attrice, con rossetto rosso e viso pulito.

Credits Ph.: Getty Images - Artwork: Elisa Costa