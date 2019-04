Chi è Hennessy Carolina? È la sorella influencer di Cardi B, amatissima nel fashion system. Vi raccontiamo il suo stile attraverso i beauty look



Hennessy Carolina non ha nessuna intenzione di rimanere relegata nel ruolo "parente di". Nonostante sia la sorella minore di Cardi B, ha ben chiari i suoi obiettivi e ha tutta l'intenzione di andare avanti con i propri mezzi.

Riconosciuta ben presto come icona di stile, grazie ai suoi look eccentrici, è diventata una delle influencer più amate, anche da stilisti come Jeremy Scott e Philipp Plein (tanto che l'abbiamo vista sfilare alla sfilata milanese della scorsa stagione).

Trucco e capelli di Hennessy Carolina riflettono benissimo il suo carattere deciso e unapoloogetic. Ciglia finte e eyeliner onnipresenti, una base viso importante, labbra in primo piano e sopracciglia bold si accompagnano a degli hairlook camaleontici.

Vi raccontiamo la sua evoluzione beauty.

Natural style



Due anni fa lo stile di Hennessy Carolina era molto naturale, con un taglio di capelli corto e wavy, ma non mancano comunque gli elementi fondamentali del suo beauty look: occhi e labbra in primo piano (qui in versione naturale).



Bubblegum lips



Un beauty look in stile urban con cui Hennessy Carolina si sente perfettamente a suo agio. Taglio medio con frangetta e tutta l'attenzione puntata sulle labbra, con un rossetto rosa bubblegum quasi neon e freddissimo.



Polished



Per il red carpet, accando a Cardi B, sfoggia un beauty look molto elegante e classy. Capelli lisci raccolti, eyeliner protagonista, labbra nude e incarnato luminoso.



Ponytail



La lunghezza dei capelli diventa maxi, con una coda di cavallo altissima, mentre gli occhi sono valorizzati da ciglia finte e matita bianca all'interno della rima per ingrandire lo sguardo.



Fiery



Iniziano le sperimentazioni con il colore di capelli, qui in un rosso fuoco ramato ad altissimo impatto. Gli occhi sono magnetici, grazie alle ciglia finte dal volume maxi.



Romantic



Capelli ondulati biondo platino e make up nei toni del rosa, un beauty look romantico che non rinuncia alla definizione dello sguardo grazie all'eyeliner.



Barbie style



I capelli biondissimi si trasformano in un glass bob di super tendenza, mentre sulle labbra spicca un rossetto color magenta che catalizza tutta l'attenzione.







Edgy



Hennessy Carolina, accanto al designer Jeremy Scott, torna a sfoggiare una lunghissima ponytail. Il focus del make up è sulle sopracciglia estremamente bold, con un incarnato glowing grazie all'illuminante dorato.



Metallic Eyes



Un trucco scintillante dai bagliori metallici, una delle tendenze trucco più glam del momento.



Glass bob



In occasione dei Grammy Awards Hennessy Carolina torna a sfoggiare i glass hair, con un caschetto dal taglio pari e scriminatura centrale.



