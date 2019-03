Greta Ferro è la modella scelta da Armani per rappresentare Giorgio Armani Beauty e la vedremo presto anche in TV, nella serie Made in Italy

L'avevamo notata subito nel backstage della sfilata di Giorgio Armani, grazie ai suoi occhi espressivi e una attitude immediatamente comunicativa, che non ti lascia indifferente.



Modella, ma non solo. Di recente Greta Ferro è diventata il volto rappresentativo della linea Giorgio Armani Beauty e la vedremo presto nella serie TV Made in Italy, incentrata sulla nascita della grande moda italiana.



Ma questa non è la sua prima volta nei panni di attrice. È stata anche nel cast del cortometraggio Una giacca (A Jacket), per il progetto Armani/Laboratorio.



Ciò che colpisce di Greta è l'hairlook, con il taglio medio dei capelli ricci e una frangia piena che fa subito Flashdance e ci piace tanto perché comunica voglia di libertà, personalità e la determinazione a non far sottomettere la propria natura a rigidi standard imposti dall'esterno.

Scopriamo insieme tutti i beauty look più belli di Greta Ferro.

Dettagli metallici



Il beauty look ultra minimale è reso speciale dal tocco di brillantezza dato dalle applicazioni metalliche sulla palpebra mobile, discrete ma di grande effetto per rendere lo sguardo scintillante.



Red lips



Sfoggiando la sua ormai iconica capigliatura riccia, Greta ha sfilato sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia 75 puntando tutto sulle labbra rosso fuoco, per un perfetto abbinamento con l'abito in paillettes verde.



Perfect skin



Per la nuova campagna beauty di cui è protagonista, il focus è su una pelle perfezionata, omogenea e senza imperfezioni, con un finish vellutato. Le labbra sono rosa sorbetto, dal finish matte ma multiriflettente.



Wet hair

Per il secondo look da Venezia, Greta ha sfoggiato un beauty look strong, con gli occhi intensificati dal khol nero, mentre i capelli sono stati tirati all'indietro con un finish a effetto bagnato concentrato sulle radici.



Ladylike

Se cercate un beauty look classy e davvero raffinato, ispiratevi a questo scatto di Greta con un perfetto abbinamento tra rossetto e smalto nella più intramontabile sfumatura del rosso, con un'acconciatura raccolta morbida e leggermente scomposta ad arte.



Maxi curls

I ricci esaltati al massimo del loro splendore, grazie a un volume amplificato. Indispensabili prodotti ad hoc elasticizzanti e texturizzanti. Il taglio medio con capelli ricci e frangia vaporosa sono la tendenza capelli del momento.



Credits Ph.: Daniela Losini, Getty Images, David Sims