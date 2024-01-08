I 12 migliori beauty look visti sul red carpet dei Golden Globes 2024. Focus su trucco e capelli con le proposte che faranno tendenza

I migliori beauty look visti sul red carpet dei Golden Globes 2024. Le proposte più belle, quelle che faranno tendenza nel mondo della bellezza.

Golden Globes: solo film e serie tv d'eccellenza, ma anche, per noi, una fonte inesauribile di ispirazione in fatto di beauty look. I look sfoggiati dalle star in questa occasione rappresentano infatti il meglio dei beauty trend per le stagioni che verranno.

Golden Globes 2024: i 12 migliori beauty look visti sul red carpet

Abbiamo selezionato per voi le più belle proposte con focus su trucco e capelli delle star più amate, come Jennifer Lopez, Taylor Swift, Timothée Chalamet e Billie Eilish, solo per citarne alcune.

Continuate a leggere questo articolo e trovate la giusta ispirazione per i vostri look 2024!

Nota: questa è una lista e non una classifica

1. Jennifer Lopez: beauty look old Hollywood

Onde morbide, pelle glow - la sua firma - e un make up nei toni del rosa con accenni in bronzo scintillante. J.Lo è sempre glam e il suo beauty look è tutto da copiare.

2. Golden Globes 2024: Ayo Edebir bob cool

Il taglio a caschetto è un must degli ultimi anni. Ayo Edebir, che ha vinto il premio come migliore attrice per la sua interpretazione nella serie The Bear, lo porta glossy e texturizzato, con scriminatura centrale. Il make up è minimale, con focus sulle sopracciglia.

3. Taylor Swift: glossy lips e frangia lunga

La cantante mostra una pelle luminosa sul corpo e opaca sul viso. Il trucco è semplice ma d'impatto, con contouring esiguito ad arte, eyeliner felino e labbra glossate, must di stagione. Il dettaglio che adoriamo? La frangia lunga a tendina.

4. Timothée Chalamet: capelli mossi con il taglio must

Il taglio di capelli maschile must? E' quello di Timothée Chalamet, che ha partecipato alla manifestazione con la nuova compagna e icona di stile Kylie Jenner. La chioma riccia e spettinata ad arte sarà copiatissima quest'anno. Get ready!

5. Florence Pugh beauty look punk-chic

L'attrice britannica colpisce ancora con un'acconciatura d'ispirazione punk, ma sofisticata. I capelli biondo platino sono proiettati in avanti, dando vita a un irresistibile mohawk 2.0. Il trucco propone labbra opache in rosa naturale e ciglia finte wispy.

6. Billie Eilish capelli color blocking

Maestra degli hairlook bicolore, la cantante - che ha trionfato con il pezzo What Was I Made For?, migliore canzone per il film Barbie - conquista l'attenzione sul red carpet con un raccolto color blocking in nero e rosso in pieno stile anni '90. Amiamo anche il trucco con labbra scolpite in marrone: so cool!

7. Lily Gladstone vintage glam

Lily Gladstone - che ha vinto il premio come migliore attrice per un film drammatico con la sua interpretazione nella pellicola Killers of the Flower moon - propone un beauty look vintange con pelle candida e bitten lips, colorate di un tenue color mora. Bellissima l'acconciatura con maxi ciuffo frontale e high bun con trecce.

8. Selena Gomez pelle di velluto

Pelle vellutata + trucco occhi viola malva allungato verso l'esterno = successo assicurato! La star sigilla il beauty look un con semplice chignon alto e unghie nere.

9. Golden Globes 2024: Margot Robbie in soft pink

Rosa soffice e vellutato su un incarnato lievemente bronzeo: l'attrice di Barbie è radiosa sul red carpet. Il trucco è leggero, mentre la chioma è sciolta e mostra un movimento naturale, la scelta ideale per valorizzare l'outfit ispirato alla bambola più famosa al mondo.

10. Jennifer Lawrence light bronze

Un beauty look caldo e lieve, perfetto per mettere in risalto la naturale bellezza dell'attrice. Jennifer Lawrence sottolinea lo sguardo con un trucco bronzo leggero, accompagnato da labbra glossate. Apprezziamo molto la manicure classy in nuance ballerina.

11. Dua Lipa semplicemente glam

La cantante e attrice punta tutto sulla semplicità con un make up tono su tono in mattone. A catturare lo sguardo è senza dubbio l'highlighter sugli zigomi. I capelli rossi - trend di stagione - sono sciolti e texturizzati.

12. Kate Beckinsale beauty look 100% diva

L'attrice propone un look da diva assoluta, con eyeliner in argento metallico, ciglia finte a ventaglio e labbra nude extra voluminose. Nota di merito anche per l'acconciatura strutturata, la adoriamo!

Credits Ph: Getty Images