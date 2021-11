Volete scoprire come portare la frangia su capelli lunghi, medi e corti? Da quella a tendina a quella scalata, lasciatevi ispirare dalle scelte delle star!

Un trend che probabilmente non tramonterà mai: i capelli con frangia sono ancora molto gettonati. Il motivo? Danno un twist diverso all'hair look senza dover necessariamente ricorrere al taglio. Potete indossarla sia su capelli lunghi sia su chiome medie o corte. Come scegliere quello giusta per voi? Basta lasciarsi ispirare dai look delle star. Ecco nove hairstyle con frangia scelti e sfoggiati dalle star sul red carpet.

Over per Florence Welch

Lunga, anzi lunghissima, copre la fronte e le sopracciglia. Leggermente scalata, è più lunga ai lati.

Perché sceglierla: è la frangia dall'allure misterioso più cool che c'è.

Come replicare il look: create delle onde sulle lunghezze e lasciate asciugare la frangia al naturale.

Frangia piena per Asia Chow

Importante, bold, la frangia piena sottolinea lo sguardo e conferisce carattere al look.

Perché sceglierla: sui capelli lunghi è davvero super cool.

Come replicare il look: fondamentale l'utilizzo di prodotti per capelli lisci e di una piastra. La lunghezza è over e leggermente scalata.

A tendina per Dakota Johnson

Leggermente più corta al centro della fronte, regala un finish decisamente sbarazzino in grado di sdrammatizzare qualsiasi look.

Perché sceglierla: potete modificarla come volete per un finish bon ton o "wild". In più, potete regolarla da sole (ma con mooooolta attenzione).

Come replicare il look: lisci sulla parte posteriore, mossi sulla parte anteriore (con l'uso di uno styler), questo hair look che non richiede grande manutenzione.

A tendina ma lunghissima per Suki Waterhouse

Questa variante a tendina rappresenta senza dubbio uno degli stili capelli più amati del momento perché scopre la fronte e focalizza l'attenzione sul viso.

Perché sceglierla: può essere spostata di lato o anche essere fermata da accessori...insomma, è la frangia più versatile che c'è!

Come replicare il look: i più visti sul red carpet suggeriscono di portarla su chiome lunghe e naturalmente mosse ma anche sui tagli midi, come i long bob.

Frangia lunga e ariosa per Ho-Yeon Jung

L'attrice e testimonial per Louis Vuitton indossa una frangia lunga ma divisa in ciuffi abbinata a un capello lungo raccolto che lascia qualche ciuffo libero ai lati.

Perché sceglierla: questa frangia non copre la fronte e quindi non "appesantisce" il finish!

Come replicare il look: create una coda o uno chignon alto lasciando qualche ciuffo ai lati che potete lavorare con le dita per un finish wavy.

Sleek look per Sienna Miller

L'attrice sfoggia una frangia morbida e sfilata, un must per chi ha i capelli sottili o vuole provare la frangia senza osare troppo.

Perché sceglierla: se avete i capelli medi o corti, questa è la frangia must-try.

Come replicare il look: il gioco è tutto sullo styling. Usate uno styler se avete le chiome lisce e texturizzate le lunghezze con una mousse o uno spray ad hoc.

Frangia scalata per Miley Cyrus

Perfetta con i tagli mossi, arriva fin sopra le sopracciglia senza coprire completamente la fronte. Con una chioma bicolor è ancora più bella.

Perché sceglierla: è la frangia che non richiede ritocchi continui dal parrucchiere!

Come replicare il look: optate per un taglio scalato vivacizzato da un colore che separi le punte dalle radici (meglio ancora se degradè) e usate uno spray texturizzante sulle lunghezze.

Frangia irregolare per Billie Eilish

A differenza delle frange scalate e geometriche, qui l'imperfezione è studiata a tavolino. Divisa in piccole ciocche, dà movimento all'hair look.

Perché sceglierla: semaforo verde per questo hair style con frangia asimmetrica soprattutto solo se i vostri capelli sono lisci o facili da gestire.

Come replicare il look: lasciate asciugare i capelli naturalmente e passate la piastra lisciante solo sulla frangia.

Super short per Rebecca Hall

La frangia cortissima su taglio cortissimo: è il look ideale quando non sopportate di avere (neanche) la fronte coperta. La verità è che potete indossarla anche su un taglio lungo o medio e con le chiome raccolte è la frangia più glam fra tutte.

Perché sceglierla: è la più facile da gestire (e anche se very short può essere sistemata in più modi).

Come replicare il look: asciugate i capelli cortissimi con le mani spostando le ciocche in modo da creare un effetto leggermente "disordinato".



Credit ph: GettyImages, Gucci Beauty Press Office, Louis Vuitton Press Office