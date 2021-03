Seguiteci alla scoperta dei beauty look più belli visti al Festival di Sanremo 2021 con focus su trucco e capelli

Il Festival di Sanremo 2021 è iniziato in grande stile portando sul palco dell'Ariston non solo grande musica ma anche grandi beauty look.

In un'alternanza tra make up e acconciature minimali a piogge di glitter e tagli statament, i beauty look di cantanti in gara e ospiti ci hanno fatto sussultare.

Scopriamoli nel dettaglio - giorno dopo giorno: il pezzo è in costante aggiornamento! - e lasciamoci ispirare per il prossimo home-party tra congiunti.

Madame

Per il suo debutto al Festival di Sanremo 2021 Madame ha sfoggiato un total look Dior - sia outfit & make up portano infatti la firma della Maison - con make up minimale e labbra illuminate da un velo di lipbalm volumizzante. La chioma, meravigliosa, è naturalmente mossa.

Annalisa

Capelli pettinati all'indietro, sopracciglia bold e trucco occhi iper glitterato per la star, che ha conquistato il primo posto nella serata inaugurale del Festival della Canzone Italiana. I due dettagli da copiare assolutamente? Le ciglia, dispiegate a ventaglio, e le unghie total red.

Achille Lauro

Il super ospite esplora ancora una volta il glamour più spinto con un look spettacolare firmato Gucci Beauty. Lo smokey blu con glitter - in tono con le sfumature del mullet - viene rigato da lacrime di sangue. Le labbra incrostate di glitter, come le unghie - fanno sognare lo spazio.

Noemi

Uno dei trucchi più belli del Festival di Sanremo 2021: occhi extra luminosi, effetto lamina di glitter, con angolo interno glowy. I capelli della cantante sono invece sciolti, di un rosso luminoso.

Matilda De Angelis

L'attrice - protagonista indiscussa della serata - ha illuminato la scena con diversi beauty look e outfit. Quello che ci è piaciuto di più? Top knot - lo chignon alto - occhio scolpito e labbra morbidamente rosee.

Francesca Michielin

Trucco Yves Rocher e acconciatura Cotril per la giovane cantante, che ha duettato con Fedez. Il taglio blunt cut con scriminatura laterale è lucido e strutturato, mentre il make up è statament, con viso pulito - appena scolpito dal bronzer - ed eyeliner extra.

Maneskin

La rock band ha uno stile magnetico che strizza l'occhio al passato e ci proietta verso il futuro. Il make up del gruppo - il cui minimo comune denominatore è l'eyeliner-kajal sugli occhi - è curato dalla make up artist Chantal Ciaffardini per YSL Beauté. Le acconciature - perfettamente rock-chic - sono invece state affidate al team Toni&Guy Italia.

Elena Faggi

Tra le nuove proposte del Festival di Sanremo 2021, Elena Faggi ci ha colpiti per il sorriso aperto e l'acconciatura super, con space buns.

Francesca Mesiano Coma_Cose

La cantante del duo italiano ha infiammato il palco dell'Ariston non solo per le sue doti vocali ma anche per il suo trucco total red con glitter. Il taglio di capelli è super cool, un mullet estremo in tinta biondo platino.

Arisa

Un make up strong - firmato Mulac Cosmetics e Pinalli - con labbra color vino in finitura opaca per la cantante. I capelli sono raccolti in una acconciatura scultura con maxi accessorio tubolare color oro. Un altro dettagli ad alto tasso di glamour? Le unghie rosse, lunghissime.

Alessia Bonari

Ospite speciale della prima serata della kermesse, Alessia Bonari ha sfoggiato un beauty look semplice ed elegante. Il focus? Trucco nude con eyeliner a sottolineare lo sguardo e chioma sciolta e liscia, con scriminatura centrale.

Credits Ph.: Dior, Getty Images