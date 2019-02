Cercate un trucco naturale ma di grande impatto? Prendete ispirazione dal look sfoggiato dal biondissimo angelo di Victoria's Secret Elsa Hosk



Elsa Hosk è una delle top model più richieste del momento, ha calcato le passerelle più importanti delle capitali della moda e di recente ha indossato il famoso Fantasy Bra di Victoria's Secret nello show di quest'anno.

I suoi tratti distintivi? Grandi occhi azzurri e capelli biondo vaniglia che ama sfoggiare con onde morbide in versione long bob.

I make up sfoggiati da Elsa sono sempre da capogiro, vorreste provare a replicare questo trucco naturale ma ad altissimo impatto glam? Ecco come fare in 5 semplici step.

1. La base viso leggera ma perfezionata



Il segreto per un viso fresco e luminoso è l'idratazione. Fondamentale quindi scegliere un fondotinta dalla texture impalpabile, a base d'acqua, per coprire le imperfezioni e uniformare l'incarnato lasciando comunque l'effetto di una pelle "reale".



Il prodotto consigliato: Chanel Vitalumière Aqua



2. Volumi scolpiti con effetti di luce



Per mettere in evidenza gli zigomi e creare un effetto di luce diffusa lasciate da parte polveri opache e illuminanti glitterati (qui la parola d'ordine è make up sofisticato). Optate per una palette di bronzer, blush e illuminanti arricchiti con particelle luminose micronizzate, per un risultato soft focus.



Il prodotto consigliato: Hourglass Cosmetics Ambient Lighting Edit Unlocked



3. La palette di ombretti glam ma naturale



Il trucco occhi e ben definito e curato nei minimi dettagli, con tonalità naturali ma con un tocco speciale in più, grazie a effetti di luce caldi e rosati. Stendete un ombretto rosa dorato sulla palpebra mobile, illuminate l'angolo interno con un panna luminoso e definite l'angolo esterno con un prugna, scaldato da un nocciola appliciato nella piega.



Il prodotto consigliato: Anastasia Beverly Hills Soft Glam Palette



4. Le sopracciglia bold (ma sofisticate)



Ecco come sfoggiare delle feathery brows in maniera elegante. Pettinate le sopracciglia verso l'alto e fissatele con un mascara apposito a effetto volumizzante, per un look definito e naturale al tempo stesso.



Il prodotto consigliato: Benefit Gimme Brow+



5. Le labbra shiny e rimpolpate



Per un risultato ancora più glam, abbandonate l'effetto opaco per un finish luminoso e vinilico, con un gloss nude rosato dalla buona coprenza, assolutamente da diva.



Il prodotto consigliato: Charlotte Tilbury Lip Lustre Hall of Fame



Credits Ph.: Getty Images - Artwork by Elisa Costa