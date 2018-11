Tra poco gli Angeli di Victoria's Secret sfileranno in passerella. Ecco i segreti del loro make up firmato Charlotte Tilbury

Il segreto è stato svelato: il Victoria's Secret Fashion Show 2018 si terrà giovedì 8 Novembre a New York.

A curare il beauty look delle modelle - i celebri Angeli di Vitoria's Secret - la make up artist inglese Charlotte Tilbury.

La celebre truccatrice delle star è infatti volata nelle scorse ore oltreoceano per le prove della sfilata di moda di lingerie più famosa al mondo, mostrando su Instagram alcuni scatti del backstage.

Il make up Charlotte Tilbury

Il trucco del fashion show sarà curato in prima persona dalla make up artist Charlotte Tilbury e dal suo team, che utilizzerà la linea luxury che porta il suo nome.

Come spiegato dalla mua il look scelto sarà "dreamy, fresh, supermodel look", ovvero sognante, fresco e da supermodel.

In aggiunta, Charlotte ci fa sapere che ben due dei suoi prodotti iconici in edizione limitata verranno riproposti in occasione dello show per creare il trucco degli Angeli di Victoria's Secret.

I segreti di bellezza degli angeli

Sul suo profilo ufficiale Instagram la make up artist delle star ha chiesto ai suoi follower di seguirla nel backstage attraverso le Instagram Stories, offrendo inoltre la possibilità di porre domande circa la realizzazione dei beauty look degli Angeli.

Un'occasione imperdibile per gli appassionati dello show e del make up "da passerella" in generale.

Chi truccherà Charlotte Tilbury

Come mostrato sui social, Charlotte Tilbury curerà il make up di Elsa Hosk - che indosserà il reggiseno Fantasy Bra da un milione di dollari interamente composto da pietre preziose e creato da Atelier Swarovski - Sara Sampaio, Jasmine Tookes, Behati Prinsloo Levine - la compagna di Adam Levine - Josephine Skriver e Kendall Jenner, solo per citarne alcune.

I prodotti utilizzati

Sicuramente tra i prodotti selezionati da Charlotte Tilbury per mettere a punto il make up degli Angeli di Victoria's Secret non mancheranno la crema viso liftante Charlotte's Magic Cream - una perfetta base trucco - il set da contouring Filmstar Bronze & Glow, gli illuminanti Bar of Gold Palette e naturalmente, gli iconici rossetti opachi Matte Revolution Lipstick, tra i quali spiccherà certamente l'amatissimo nude - spesso sold out - Pillow Talk.

Quando vedremo lo show

Come anticipato, il Victoria's Secret Fashion Show 2018 si terrà a New York giovedì 8 Novembre, mentre andrà in onda online e in TV - in tutto il mondo - domenica 2 Dicembre.

Credits Ph.: Getty Images - Charlottetilbury.com