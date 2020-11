Avete bingiato "The Crown" e vi è venuta una voglia pazza di provare a dare volume (in pieno stile anni Ottanta) ai vostri capelli? Qui vi spieghiamo come cotonarli replicando lo stile di Gillian Anderson aka Margaret Thatcher nella famosa serie TV

Da Brigitte Bardot a Marilyn Monroe fino a dive come Amy Winehouse e Dita Von Teese, il look ipercotonato ha attraversato indenne gli ultimi decenni, ogni volta reinventandosi e riadattandosi. Come dimenticare, per esempio, i volume hair degli anni Ottanta, il decennio dell'edonismo in cui, forse più degli altri, si è osato in termini di acconciature e volume? La cotonatura estrema è l'hair look più in voga negli anni degli Spandau Ballet e dei Duran Duran e ha conquistato tantissimi gruppi sociali, dai punk alle signore dell'alta borghesia londinese, complici le nuove lacche fissanti che permettevano di personalizzare il look e renderlo, all'occorrenza, anche molto elegante.

Se avete visto in questi giorni la nuova stagione della serie “The Crown” su Netflix, sarete sicuramente rimaste impressionate dai tagli della Iron Lady Margaret Thatcher, impersonata dalla bravissima Gillian Anderson. L'hair style riprende fedelmente il taglio corto e ondulato del Primo Ministro inglese che, in tutti gli anni della sua lunga carriera politica, è rimasta sempre fedele alla sua acconciatura, passata alla storia. Tra il ritorno in passerelle delle cotonature messy e la nostalgia degli anni Ottanta che la serie su Netflix ha scatenato in tutte noi, è arrivato il momento di provare a scoprire come cotonare i capelli (lasciandoci proprio ispirare al look di Gillian Anderson in The Crown). Curiose? Continuate a leggere questo articolo!

Cos’è la cotonatura

Partiamo dalle basi: con il termine cotonatura intendiamo l'effetto voluminoso e “soffice” creato sui capelli che riprende quello del cotone (da qui il termine “cotonatura”). Può essere realizzata su capelli lisci e ricci e – punto forte di questa tecnica – su capelli sia lunghi sia corti.

Come cotonare i capelli a casa: ecco tutto l'occorrente

Prima di partire in quarta davanti al vostro specchio, assicuratevi di avere tutti gli strumenti utili a portata di mano. Innanzitutto serve un pettine per cotonare; deve essere a denti stretti. Munitevi anche di una spazzola tonda con setole morbide e fitte. La lacca, ça va sans dire, deve essere a fissaggio extra. Non lesinate: ne serve una quantità non indifferente per sostenere la cotonatura (è un trick che scoprirete proprio guardando la serie: la Thatcher ha sempre la famosa Elnett a portata di mano sulla sua vanity table). Infine, potrebbero essere utili anche delle mollette o dei fermagli per fermare i capelli oppure altri accessori dal mood rétro per dare un twist diverso al look (d'altronde, volume a parte, la cotonatura va sempre tarata sulla forma del viso e sul risultato che si vuole ottenere).

Come cotonare i capelli step by step

Entriamo dunque nel vivo con tutti i tips su come realizzare una cotonatura impeccabile. Gli esperti di Schwarzkopf consigliano di asciugare i capelli a testa in giù reggendo il phon al di sopra della testa: è il metodo migliore per incominciare a lavorare sui volumi. Ecco poi come procedere.

Dopo aver studiato al meglio l'acconciatura che volete replicare, dividete i capelli in ciocche (almeno la parte che volete cotonare).

Prendete una ciocca e iniziate a passare il pettine procedendo dall'alto verso il basso.

Fissate poi le ciocche con una lacca. Ripetete questa operazione su tutte le ciocche selezionate e, dopo aver finito, pettinate delicatamente la parte superiore dei capelli in modo da renderli uniformi.

Il look è pronto: procedete con lo styling per completare (optando per un semiraccolto o una coda bassa, per esempio, nel caso di capelli lunghi).

Cotonatura: alcune idee per le acconciature

Sono davvero molti gli hair style che potete lavorare con la cotonatura. Potete optare per un look più wild ovvero mosso e scalato, volutamente disordinato, oppure per un semiraccolto mettendo insieme alcune ciocche o creando uno chignon (basso o alto). Infine, un'ottima idea "bon ton" è aggiungere all'hair style una fascia o un cerchietto. Avete i capelli corti? Cotonate la parte anteriore e/o centrale! Per voi una carrellata di hair look ai quali ispirarvi!

Capelli cotonati: le acconciature più belle Aggiungete un cerchietto per un finish molto elegante.

Capelli lunghi extra volume.

Capelli corti di lato e super ciuffo sulla testa.

Capelli mossi più frangia, un’accoppiata vincente.

Elegante e scolpito: è il raccolto da provare.

Eccentrica, eccessiva, supervoluminosa: l'acconciatura per chi ama osare!

Per questa stagione vince lo stile iperfemminile, risultato di un mix di tendenze dagli anni Cinquanta agli Ottanta.

La nuova stagione segna il ritorno dei capelli ricci super voluminosi.

Volume hair: capello lavorato con lacca e gel.

Ci sono tutti gli anni '80 in questi mullet hair con doppia cotonatura sul ciuffo e sulle lunghezze.

Beehive anni '60, con acconciatura semi raccolta e bombatura sulla nuca.

L'acconciatura raccolta si sviluppa in senso verticale e laterale, con onde cotonate che ricadono su un lato del viso.

Lunghezze e volume maxi in pieno stile anni '80.

Onde e cotonature per portare all'estremo un caschetto in stile Eighties.

Cotonatura maxi su cofana altissima.

Credit ph: GettyImages, Mondadoriphoto