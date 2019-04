Scoprite tutti i migliori beauty look della youtuber americana da 4 milioni di iscritti

Christen Dominique è una beauty guru amatissima dalla community. I suoi tutorial su Youtube sono un'istituzione per creare la perfetta "Instagram face", dove non possono mancare ciglia finte e base viso iper-costruita.

Il suo canale conta più di 4 milioni di iscritti, pronti a scoprire tutte le tecniche di face contouring e make up occhi più d'effetto.

Volete scoprire tutti i suoi migliori beauty look? Ne abbiamo selezionato 10 top, tutti da copiare.

Living coral



Make up nei toni del pesca e del corallo per abbinarsi perfettamente all'hairlook.



Highlighter



L'illuminante è un prodotto indispensabile per dare tridimensionalità al viso. Utilizzatelo sugli zigomi in diagonale per metterli in evidenza.



Halo make up



Il segreto per ingrandire lo sguardo e rendere gli occhi magnetici? Applicate un ombretto shimmer al centro della palpebra e non dimenticate le ciglia finte!



Warm tones



Un make up interamente giocato sui toni caldi del mattone e del ruggine, bellissimi su chi ha occhi e capelli castani.



Burgundy



Volete provare l'ombretto borgogna? Prendete ispirazione da questo smokey eyes molto scenografico.



Cut crease



La tecnica che "lifta" lo sguardo si realizza con una linea molto netta che prosegue idealmente quella della rima inferiore dell'occhio, da realizzare con eyeliner e ombretto.



Mauve hues



Un make up color malva in stile halo che mette in risalto gli occhi nocciola.



Smokey eyes



Un super classico smokey eyes con ombretto nero e grigio canna di fucile da abbinare a labbra nude.



Credits Ph.: Getty Images