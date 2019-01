Lasciatevi conquistare dallo stile della modella e influencer Catherine Poulain attraverso i suoi beauty look più belli, selezionati da Grazia.it

Catherine Poulain è una modella e influencer italiana conosciuta in tutto il mondo per lo stile sofisticato, da diva contemporanea.

Molto seguita sui social, è apparsa sulle maggiori riviste e colpisce giorno dopo giorno con i suoi beauty look ricercati.

Abbiamo selezionato per voi i suoi make up e acconciature capelli più belle: scopritele qui di seguito.

Un total look arancio cannella brunito per Catherine, che sceglie questo colore caldo sia per il trucco occhi che per quello delle labbra.

Un casual look di tendenza per la modella, che raccoglie i lunghi capelli castano scuro in un semiraccolto voluminoso. Il make up è semplice: eyeliner allungato verso l'esterno e labbra nude.

Catherine Poulain in un beauty look nei toni del rosa, romantico e chic.

Chioma corvina mossa e voluminosa sul red carpet. Completa il look un eyeliner importante e l'immancabile rossetto rosso.

Smokey eyes marrone e rossetto rosso: un make up semplice e sempre vincente.

Il contouring scolpisce il viso della influencer e modella italiana, che sceglie di raccogliere morbidamente i capelli scuri.

Nuance terracotta soft e sfumate illuminano il viso di Cat, che qui lascia i capelli sciolti e mossi con morbidi boccoli sulle lunghezze.

Un "red carpet moment" da manuale. Ecco Catherine Poulain sfoggiare uno smokey eyes nero scaldato dal marrone caldo nella piega dell'occhio, labbra nude e capelli raccolti in maniera rigorosa.

Capelli scompigliati in stile "i woke up like this" e make up nei toni caldi, un vero e proprio look da trendsetter.

Credits Ph.: Getty Images / Artwork: Elisa Costa