Carlotta Giacuzzo alias Cherylpandemonium è una delle influencer italiane più amate. Scoprite il suo stile

Carlotta Giacuzzo, meglio conosciuta come Cherylpandemonium, è una youtuber, make up artist e influencer veneta ma milanese d'adozione.

Molto seguita sui social, ha uno stile rock glam personale e intenso. Carlotta ama i make up importanti e lascia spesso i capelli sciolti.

Volete conoscere meglio il suo stile e magari copiarlo? Ecco i suoi beauty look più belli, selezionati per voi da Grazia.it.

Total look nei toni del viola per Carlotta, che enfatizza lo sguardo con un make up holo e veste le labbra di una shade opaca.

Capelli sciolti e mossi e trucco occhi smokey eyes verde petrolio. Immancabile l'eyeliner grafico.

Carlotta in un beauty look effetto pelle nuda con tocchi color oro.

Cherylpandemonium non ha paura di osare: eccola sfoggiare un make up statement con rossetto blu elettrico in finitura metallica.

Make up tono su tono nei toni del borgogna per la youtuber che lascia i capelli lisci e sciolti.

Chignon alto a liberare il viso e make up occhi infuocato abbinato a labbra malva in finish matt.

Beauty look peccaminoso nei toni del rosso per Carlotta Giacuzzo, che sceglie una messa in piega a onde, extra glam.

Il trucco c'è ma non si vede, ecco un make up leggero e neutro, perfetto per mettere in risalto la naturale bellezza della influencer.

Lo smokey eyes nero è il trucco preferito di Cheryl: eccone uno da manuale!

Credits Ph.: Getty Images