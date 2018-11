Cardi B è la rapper del momento. In cima a tutte le classifiche, colpisce anche per lo stile sopra le righe. Scopritelo insieme a noi

Cardi B, al secolo Belcalis Marlenis Almánzar, è una rapper newyorkese classe 1992.

Conosciuta come "la rapper dei record", Cardi B è seguitissima sui social ed è amata non solo per le sue doti canore ma anche per lo stile anticonformista e camaleontico, studiato nei minimi dettagli.



Trendsetter dal look unico, Cardi B sfoggia ogni volta make up e acconciature capelli differenti, puntanto a tinte estrose e beauty look fuori dagli schemi. Scoprite i più belli qui di seguito.

Cardi B sul red carpet sfoggia capelli corti e scuri e un make up statement con cut crease color oro. Le unghie? Gioiello, lunghe e affilate.

Toni caldi color sorbetto per la star che punta a un trucco occhi intenso e shimmer con ciglia finte e labbra rosse prettamente opache.

Un beauty look posh per un outfit 100% glam in stampa animalier. La rapper Cardi B sfoggia un caschetto biondo cenere e rossetto nude ombré.

Carbi b incinta sul red carpet dei Met Gala colpisce l'attenzione grazie a un'acconciatura statement con capelli sciolti extra ricci.

Il trucco occhi cut crease è senza dubbio uno dei più amati dalla cantante. Eccola sfoggiarne uno oro e marrone con rima interna dell'occhio tinta di viola.

Una pioggia di hair piercing sulla lunga chioma arancione adornata da micro treccine. Il make up - come sempre cut crease con ciglia finte - riprende le sfumature del tramonto.

Bob mosso e voluminoso in stile anni '50 per la star, che mostra un trucco occhi color rame enfatizzato da ciglia finte ed eyeliner statement.

Capelli effetto bagnato, incarnato ultra glittery e trucco doll-like con occhi enfatizzati da kajal bianco e ciglia finte esagerate. Le labbra sono voluminose grazie a un gioco di chiaroscuro.

Chioma rosa pastello per un "Barbie look" da manuale per la star.

Credits Ph.: Getty Images - Artwork: Elisa Costa