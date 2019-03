Capelli biondi e beauty look naturali, vi raccontiamo la bellezza secondo l'influencer francese Camille Charrière



Camille Charrière è una delle influencer europee più interessanti da seguire. La sua è una bellezza naturale con un feel minimal-chic che ha reso iconico lo stile d'Oltralpe, ma con twist effortless tipico dell'attitudine britannica.

Il minimalismo e l'essenzialità sono molto più di una scelta beauty, ma un vero e proprio stile di vita volto a sentirci bene con noi stessi prima di cercare a tutti costi di piacere agli altri.

I tratti distintivi dei beauty look di Camille Charrière? I capelli biondi sempre un po' undone, un viso pulito e - in qualche occasione - fa capolino il rossetto.





Baby highlights



I capelli biondi di Camille hanno un colore semplice solo in apparenza. Il biondo naturale è illuminato da schiariture sottilissime per un effetto realistico e iper-naturale.



Collarbone cut



Il taglio di capelli da copiare ora. Non troppo lungo, arriva sotto le spalle, una versione grown-out del long bob.



Grown-out bangs



Stesso effetto per la frangia a tendina che si trasforma in maxi ciuffo, leggermente scalato per un effetto effortlessly-chic.



Messy bun



Un raccolto facile e veloce, spettinato ad arte e abbinato a un rossetto color fragola. Il look perfetto per le prime giornate primaverili.



Nude look



Per la campagna beauty di YSL, Camille sfoggia una tonalità di biondo color grano più naturale e una pelle naturalissima, con lentiggini a vista e un leggero effetto sunkissed.



French-chic



La quintessenza dell'eleganza minimale francese, capelli con styling al naturale, rossetto beige rosato e unghie (corte) dark.



Dark roots



Lo stile normcore tutto espresso nell'hairlook, con i capelli biondi lisci ma non troppo e radici scure a contrasto.



Credits Ph.: Getty Images