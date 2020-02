Ecco i segreti e i prodotti top per copiare il make up di Barbie Ferreira, la modella e influencer protagonista della serie Euphoria

Modella, influecer e attrice nella serie HBO Euphoria, Barbie Ferreira è una delle It Girl del momento.

Celebre per lo stile personale che strizza l'occhio agli anni '90, la star ama stupire con make up originali, proprio come quello sfoggiato qualche tempo fa alla prima di Euphoria.

Avvolta da un abito in tulle blu notte, Barbie Ferreira ha catalizzato l'attenzione sullo sguardo con un make up molto intenso, colorato e glitterato, abbinato a labbra nude. Ecco come copiarlo!

Trucco viso & labbra

Il trucco viso è naturale, leggero e radioso. Createlo con una CC cream e una cipria trasparente per un effetto di naturale perfezione.

Sulle labbra un rossetto nude beige dalla finitura glossata. Le labbra appaiono così eleganti e voluminose, perfette per equilibrare il trucco occhi importante.

Trucco occhi

Intenso, colorato e ricco di riflessi glitterati. Quello di Barbie - conosciuta nella celebre serie come Kat Hernandez - è un trucco da red carpet assolutamente statement, dedicato a chi non ha paura di osare e splendere.

Per copiarlo puntate tutto su ottimi prodotti in glitter - meglio se in base gel, più stabili e facili da applicare - su un mascara molto nero, ottimo per creare contrasto. Non dimenticate poi pettinare le arcate con un gel per sopracciglia, imprescindibile in un look come questo.

I prodotti consigliati

Ecco i prodotti consigliati da Grazia.it per copiare il trucco di Barbie Ferreira.

Tra questi il nuovo mascara Fenty Beauty, la cipria trasparente Laura Mercier e una nuova nuance di rossetto nude firmato Deborah Milano.

Una formula unica al cui interno troviamo collagene idrolizzato, peptidi, niacina, acido ialuronico, antiossidanti e vitamine per un effetto idratante e levigante. Dalla texture leggera, offre un look fresco e naturale di pelle "sana e radiosa". Un prodotto leggendario finalmente disponibile anche nel nostro Paese.

Non una semplice cipria trasparente ma una vera e propria istituzione nel mondo dei prodotti viso. La sua formula impalpabile fissa la base in maniera impercettibile e duratura levigando l'incarnato.

Questo blush in edizione limitata ha una formula cream to powder perfetta per rendere il viso colorito in maniera estremamente naturale.

Un mix di ombretti opachi e shimmer abbinati a quattro top coat in gel iper glitterati. Ecco la palette ideale per copiare il make up dell'attrice di Euphoria. I glitter verde petrolio si tamponano al centro della palpebra, subito sopra quelli oro, mentre quelli argento illuminano ulteriormente l'angolo interno. Il mood? Decisamente intenso e scintillante.

Lilla opaco, il colore giusto per copiare il trucco occhi super colorato di Barbie Ferreira sul red carpet. Per ottenere un look molto intenso non dimenticate di tamponarlo sopra a un primer occhi.

Formula vegana per l'eyeliner in gel extra black e opaco del marchio professionale polacco. Questo prodotto è ottimo per scurire l'attaccatura delle ciglia e regalare intensità allo sguardo, così come per creare make up occhi d'impatto.

Un mascara nero resistente all'acqua - ma anche a lacrime e sudore - pensato dalla pop star per creare ciglia curve e spesse dall'effetto "lifting". Da provare assolutamente, per red carpet e vita di tutti i giorni.

Un gel per sopracciglia trasparente con aloe vera e pantenolo, studiato per creare un brow-look d'impatto mantenendo morbidezza e naturalezza.

Una delle nuove shade entrate a fare parte della gamma. Un colore naturale e caldo che resiste a lungo grazie alla doppia finitura opaca/glossy. Per un effetto labbra turgide in stile Baribe Ferreira assicurato.

Credits Ph.: Getty Images