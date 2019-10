Barbie Ferreira è una delle attrici, influencer e modelle del momento. Scoprite lo stile glam della Kat di Euphoria attraverso i suoi beauty look più belli

Da star di Instagram a star del piccolo schermo, Barbie Ferreira è una delle attrici, modelle e influencer del momento.

Nota online grazie alla sua partecipazione al movimento body positive, Barbie è stata il volto di note campagne di successo come quelle di Adidas, Forever 21 e Moschino per H&M.

Oggi invece veste i panni di Kat Hernandez nella serie HBO Euphoria insieme a Zendaya.

Conosciamola meglio attraverso i suoi beauty look più belli, con focus su trucco e capelli.

So '90s

Beauty look anni '90 con trucco occhi d'effetto, allungato verso l'esterno. Le labbra sono nude e voluminose, dai contorni molto definiti a contrasto.

Hot, hot, hot!

Rosso metallico effetto shiny per un make up all over di grande impatto.

Lilac wash

Barbie Ferreira ama giocare con il make up: gli ombretti lilla, turchesi e verdi sono tra i suoi must.

Cool bob

Capelli a caschetto voluminosi in un bob classico dall'aria grunge per la star di Euphoria, che completa il look con un make up in stile anni '90 con eyeliner pastello e labbra nude dal bordo strong.

Classy

Barbie Ferreira è nata nel 1996 e nonostante ami i make up rock non disdegna i classy look. Eccola dunque sfoggiare un intenso rossetto rosso opaco sul viso nudo, con lentiggini a vista.

Light watermelon

Un make up lieve e succoso come una fetta di anguria per la star, che abbina labbra e occhi glossati a uno smalto verde fluo su unghie corte. I capelli sono a caschetto, con scriminatura laterale.

Balmy

Balmy look per la star americana, che opta per un hairlook morbido con bob mosso e make up glowy e leggero.

The brows

Le sopracciglia di Barbie Ferreira sono intense, scure e "incolte": assolutamente glam e ideali per donare un tocco fresco al viso, soprattutto in abbinamento al gloss rosa effetto bagnato.

Long hair

Barbie Ferreira con i capelli lunghi mostra un cut classico con bangs frontali a scoprire la fronte puntando i riflettori sulle sopracciglia statement.

Credits Ph.: Getty Images