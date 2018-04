Scoprite i migliori beauty look della cantante Ariana Grande

Classe 1993, Ariana Grande è una delle pop star più famose al mondo.

Lo stile di Ariana Grande è glam e ricco di carattere, fatto di beauty look statement. Celebre è la sua coda alta su chioma lunghissima e il suo trucco "ufficiale" con labbra nude, eyeliner impeccabile e ciglia finte di ordinanza.

I migliori beauty look di Ariana Grande



In attesa di vederla tornare nei prossimi mesi con un nuovo disco - che sta ultimando in questi giorni con il supporto del produttore Pharrel Williams - un documentario sulla terribile strage avvenuta a Manchester dopo un suo concerto, ecco i più recenti e bei beauty look di Ariana Grande per il 2018.

Un post condiviso da Ariana Grande (@arianagrande) in data: Dic 23, 2017 at 1:11 PST

Wet look

Ariana Grande con capelli effetto bagnato, lunghezze chiare - tendenti al rosa - e radici scure, con scriminatura laterale.

Un post condiviso da Ariana Grande (@arianagrande) in data: Dic 19, 2017 at 2:19 PST

Intrecci

I capelli di Ariana Grande in un semi raccolto easy, con intrecci laterali e lunghezze libere.

Un post condiviso da Ariana Grande (@arianagrande) in data: Dic 18, 2017 at 10:38 PST

Ariana Grande con la frangia

La pop star in un selfie con i capelli chiari e un frangetta corta e scalata. Le ciglia intense incorniciano lo sguardo.

Un post condiviso da Ariana Grande (@arianagrande) in data: Ott 29, 2017 at 2:37 PDT

Capelli al naturale

I lunghi e lisci capelli della pop star in nuance naturale, spiccano per i riflessi intensi.

Un post condiviso da Ariana Grande (@arianagrande) in data: Set 4, 2017 at 9:55 PDT

Hairdo

Il classico hairlook della star con i capelli raccolti in una coda alta. Qui, in uno scatto di backstage del tour Dangerous Woman, alle prese con un ferro per lisciarne le lunghezze.

Un post condiviso da Ariana Grande (@arianagrande) in data: Set 1, 2017 at 1:20 PDT

Nude lips

Il trucco labbra preferito da Ariana Grande include sicuramente nuance neutre - come il malva - abbinato a ciglia e sopracciglia statement.

Un post condiviso da Ariana Grande (@arianagrande) in data: Lug 21, 2017 at 11:47 PDT

Capelli mossi

Ariana con chioma al naturale, leggermente mossa e super voluminosa. Sulle palpebre spicca un ombretto chiaro e luminoso, abbinato a eyeliner e ciglia finte.

Un post condiviso da Ariana Grande (@arianagrande) in data: Giu 19, 2017 at 9:37 PDT

Ariana Grande liscia

I lunghi capelli della pop star lisci, con il volume ridotto al minimo, e scriminatura centrale. Il make up è naturale, nei toni del rosa.

Un post condiviso da Ariana Grande (@arianagrande) in data: Apr 5, 2017 at 3:25 PDT

Crystal

Il make up nude-glam di Ariana viene enfatizzato da applicazioni di cristalli sul viso: wow!

Un post condiviso da Ariana Grande (@arianagrande) in data: Mar 31, 2017 at 4:06 PDT

Total pink

Trucco rosa per Ariana Grande, per un beauty look color candy.

Un post condiviso da Ariana Grande (@arianagrande) in data: Mar 16, 2017 at 3:59 PDT

Decorazioni di perle

Un raccolto da palcoscenico con maxi coda e decorazioni tridimensionali di perle incastonate nella chioma.

Un post condiviso da Ariana Grande (@arianagrande) in data: Feb 19, 2017 at 9:26 PST

Credits Ph.: Getty Images