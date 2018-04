I migliori trucchi e acconciature di Alessandra Mastronardi, l'attrice italiana nel cast di Master of None



Ne ha fatta di strada Alessandra Mastronardi. Dalle produzioni italiane di fiction come I Cesaroni a L'Allieva è arrivata all'acclamazione internazionale per il suo ruolo in Master of None, la serie targata Netflix, dopo aver lavorato insieme a grandi registi, da Woody Allen ad Anton Corbijn.

L'attrice si distingue per il suo stile naturale e, per quanto riguarda i suoi beauty look, non manca mai di mettere in evidenza gli intensi occhi castani.

Amante delle acconciature easy e texturizzate, fino ai raccolti più romantici e di ispirazione retrò.

Scoprite insieme a noi tutti i migliori beauty look di Alessandra Mastronardi.

Frangia e smokey eyes



I lunghi capelli castani con frangia rievocano le atmosfere Sixties, con gli occhi messi in risalto da uno smokey eyes realizzato con matita sfumata.



Eyeliner e toni rosati



Un look semplice e romantico, tutto giocato sui toni del rosa per riprendere le sfumature dell'abito. Il tocco glamour? La linea di eyeliner con flick finale.



Raccolto romantico



Il morbido raccolto con scriminatura laterale rende ancora più dolci i lineamenti dell'attrice. Il make up è nude e minimalista, con ciglia incurvate.



Ladylike



Un look decisamente elegante e sofisticato, con i capelli raccolti che ricoprono parzialmente le orecchie e scriminatura centrale, mentre il make up prevede eyeliner nero e base viso luminosa.



Long bob



Onde naturali e texturizzate per il taglio di capelli medi più cool. Sugli occhi un classico smokey eyes nero con finish soft matte.



Rétro



Uno dei look più belli visti allo scorso Festival del Cinema di Venezia, con trucco nei toni mauve, occhi messi in evidenza e un raccolto di ispirazione vintage che è diventato subito tendenza.



Il raccolto più trendy



Prevede chignon leggermente "scomposto", con qualche ciocca lasciata libera, la riga è centrale e i capelli coprono, parzialmente o integralmente, le orecchie. Da abbinare allo smokey eyes più classico.



Un tocco di colore

Alessandra non ama sfoggiare trucchi complessi o molto colorati. Il "pop" di colore è sempre e solo sulle labbra, con rossetti nei toni del rosso, in questo caso matte e leggermente desaturato.



Princess look



Trucco e acconciatura degni di una principessa, con un raccolto morbido alto e leggermente cotonato. Gli occhi, come il resto del viso, sono nude ma luminosi, con le sopracciglia delineate in maniera naturale.



Rossetto rosso



Una rara occasione in cui Alessandra indossa un rossetto rosso fuoco, ad alto impatto. I capelli raccolti sono mossi e lasciati morbidi, con un grande ciuffo laterale che copre parzialmente il viso.



