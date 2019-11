Per il vostro giorno più bello lasciatevi ispirare dalle It girl del momento. Scoprite le acconciature sposa più belle delle influencer, tutte da copiare



I matrimoni delle influencer sono la versione millennial delle fiabe, da seguire attraverso i social - Instagram in testa - in ogni loro tappa: dal fidanzamento alla proposta di matrimonio, dal fatidico sì al vissero (quasi sempre) felici e contenti. Ovviamente, per noi beauty addict, l'attenzione è sempre sul look scelto per festeggiare il grande giorno.

Da Chiara Ferragni a Paola Turani, le influencer hanno stregato il web con le loro acconciature da sposa, curate nei minimi dettagli e perfette per ogni occasione. Perchè non prendere ispirazione allora, per l'hair look del vostro matimonio?

Abbiamo selezionato per voi 10 acconciature sposa delle Influencer tutti da copiare. Continuate a leggere e lasciatevi ispirare

Chiara Ferragni



La regina delle influencer sceglie uno chignon basso con riga centrale e folte ciocche di capelli ad incorniciare il volto.



Paola Turani



Per il suo giorno più bello l'influencer sceglie di dare libertà al suo riccio naturale, raccogliendo morbidamente solo due ciocche al lati del viso.



Gabrielle Caunesil



Per il giorno del suo matrimonio Gabrielle sceglie un elegante chignon tiratissimo stile ballerina.



Victoria Magrath



L'influencer britannica dietro Inthefrow sceglie un raccolto d'ispirazione vintage, voluminoso e glamour. Due ciocche le incorniciano perfettamente il viso.



Nicole Warne



Per il giorno del suo matrimonio l'influencer sceglie un'acconciatura semplice e rilassata, ma comunque d'effetto: uno chignon spettinato che comunica forza ed eleganza senza sforzo.



Louise Roe



La blogger britannica sceglie un'acconciatura bridal classica ed elegante: il maxi chignon basso con riga centrale tiratissima.



Credits Ph: Simona Rottondi



Credits Ph: Getty Images