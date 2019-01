Le migliori idee di tagli di capelli acconciature 2019 con le tendenze viste a Londra, selezionate da Grazia.it

Siete alla ricerca delle migliori tendenze tagli capelli acconciature 2019? Lasciatevi conquistare dai look visti a Londra on the street.

Dai classici capelli a onde alle acconciature casual glam come il banana bun, passando per buzzcut - i capelli rasati a zero - e le immancabili code, trovate l'hairlook dei vostri sogni continuando a leggere questo articolo.

Raccolto edgy con fake fringe a lambire la fronte.

Coda alta, altissima, in stile anni '90 per un hairlook vintage di grande tendenza.

Coda bassa su capelli lisci in color arancione fluo.

Taglio corto extra glam per una femminilità al 100% personale.

Capelli lunghi dallo styling mosso con riga in mezzo. L'hairlook è reso ancora più interessante dai giochi di colore a constrasto con schiariture biondo miele.

Capelli rasati a zero: why not?

Il bello della naturalezza: capelli lunghi al naturale con scriminatura laterale.

Banana bun, lo chigon basso per un effetto casual chic imprescindibile tra le tendenze tagli capelli e acconciature 2019.

I capelli a caschetto si riconfermano uno dei must have tra le tendenze del momento. Eccolo in una versione corta con frangia piena.

Capelli lunghi e biondi portati all'indietro, per un effetto nature-glam.

Credits Ph.: Mondadori Photo / Artwork: Elisa Costa