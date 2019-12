Come si portano i capelli lunghi questa stagione? Abbiamo selezionato le tendenze dello stile urban più cool del momento

Siete amanti delle lunghezze maxi e volete dare un twist al look dei vostri capelli lunghi?

Le migliori tendenze di stagione arrivano direttamente dallo street style, tra nuovi colori "pazzi" da provare, tagli imperdibili e acconciature che non potete non provare!

Abbiamo osservato le ragazze più trendy nelle quattro capitali della moda - New York, Parigi, Londra e Milano - e abbiamo selezionato i trend più attuali per l'Autunno Inverno 2019-2020.

Non vi resta che prendere ispirazione e trovare il vostro hairlook del cuore.

Mulled wine



È il colore più cool di stagione, un castano riscaldato da riflessi caldi speziati e color mogano, proprio come la tipica bevanda invernale.



Edgy



Un biondo luminoso color champagne valorizzato da un'acconciatura impreziosita da un gioco di forcine.



'70s style



Un look che riporta alla mente i meravigliosi anni '70, quando impazzavano i capelli lunghissimi con frangia, con uno styling liscio "imperfetto".



Geometrie



Lo stesso taglio - capelli lunghi con frangia - interpretato in maniera completamente differente. Frangia e punte sono pari e dall'aplomb impeccabile.



Barrette



La tendenza dei fermagli dei capelli non accenna a diminuire, le barrette laterali super luminose sono il must per un hairlook bon ton.



Radici a contrasto



L'effetto ricrescita - ovviamente voluto - continua a piacere e a fare tendenza. Il modo più trendy di portare i capelli biondi è facile e a basso mantenimento.



Rétro



Un taglio di capelli che ricorda le pin up, con onde strutturate e frangetta corta leggermente bombata.



Bicolor



Voglia di un cambio radicale? Mettete in evidenza la frangia con un colore completamente a contrasto. L'accoppiata biondo platino e nero è super cool.



Beachy



Perché non sfoggiare dei capelli effetto spiaggia anche in inverno? Scegliete una tonalità di biondo dorato o vaniglia luminoso e optate per uno styling mosso texturizzato.



Effetto rainbow



I nuovi capelli arcobaleno sono da sfoggiare come effetto "splash", come un effetto olografico che riflette la luce.



Credits Ph.: Mondadori Photo