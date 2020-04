Trovate l'idea giusta per voi tra i tagli capelli uomo 2020. Ecco le migliori tenenze Saloni per la Primavera Estate firmate Jean Louis David, Cotril e altri

Prevalentemente corti e con la frangia, i tagli capelli uomo 2020 sono decisamente versatili e facili da portare.

Esplorando le tendenze dai Saloni per la Primavera Estate saltano all'occhio acconciature maschili easy, pratiche e poco impegnative.

I tagli corti - come vuole la moda odierna - la fanno da padrone, anche se non mancano frange lunghe e tagli midi, per chi ama gli hairlook maschili più glam.

Molto interessanti anche le proposte con chiome pettinate all'indietro per un effetto vintage tremendamente contemporaneo e cool, da copiare.

Trovate lo stile giusto per il vostro look capelli uomo continuando a leggere questo articolo con le proposte dei saloni più accreditati e famosi, come Jean Louis David, Evos, Cotril e molti altri.

Fringe look

Jean Louis David propone una chioma liscia lievemente lunga con frangia aperta lateralmente.

Wet look

Un'acconciatura firmata Wella come capelli corti e frangia lunga. L'hairlook è enfatizzato dalla finitura effetto bagnato.

Curly glam

Un taglio maschile riccio, semplice e cool per Franck Provost.

'90s Look

Capelli corti pettinati verso l'alto con una pasta modellante per la proposta capelli maschile lanciata da Wella per la P/E 2020.

Vintage mood

Tra i tagli capelli uomo 2020 troviamo anche questa interessante proposta Wella con chioma castano chiaro pettinata all'indietro.

Wet & Cool

Chioma lievemente lunga dallo styling effetto bagnato. La barba completa al meglio questo look proposto da Evos Parrucchieri.

Easy look

Un'acconciatura maschile media, lievemente mossa e scalata. Un look di carattere, tutto da copiare, firmato Wella.

Full fringe

Wella propone anche questo taglio da uomo con frangia lunga e piena pettinata lateralmente.

Backwards hair

I capelli vengono pettinati all'indietro anche in questa idea di look Franck Provost.

Double cut

Un doppio taglio maschile corto sotto con chioma riccia nella parte alta del capo. Anche questa acconciatura è stata creata dal team creativo di Wella.