Le migliori acconciature maschili per la Primavera/Estate 2020, selezionate da noi. Ecco tutti gli hair look ai quali ispirarsi

In cerca di ispirazione per i tagli capelli uomo primaverili? Cari nostalgici, rispolverate i look degli anni Novanta: tra frangia, capelli lunghi, pizzetto e ciuffo ribelle, i mitici Nineties tornano alla grande.

C'è ancora spazio, però, per un hair style pulito, corto o cortissimo, sfumato ai lati o che mette l'uomo...in riga.

Il ciuffo? Mai troppo composto: over, ondulato, con un leggero volume, piace agli amanti dei look più classici.

E per finire in bellezza, ecco il capello lungo con la frangia (segnate: è il trend più cool del momento) da sfoggiare in tutta la sua naturalezza.

Ecco dieci tagli uomo da prendere in considerazione per svoltare il look.

Sfumati ai lati

Uno short cut maschile più lungo nella parte alta e sfumato sui lati. Lo styling ha effetto bagnato per domare i capelli più corti.

In riga

Taglio corto ma non troppo con scriminatura centrale dall'effetto vintage. Richiesta dose abbondante di gelatina.

Ciuffo ondulato

Volume e morbidezza sulla parte anteriore per una chioma lavorata con un gel non troppo strong. Un look che strizza l'occhio ai dandy.

Ciuffo spettinato

Finish messy-cool per questo taglio destrutturato. Occhio ai dettagli: sono curatissimi e volutamente disordinati.

Tagli medi

Taglio medio mosso e vaporoso consigliato a chi ha una folta chioma.

Tagli lunghi

Ispirazione anni Settanta per questo hair cut con capelli lunghi mossi e con frangia over pronta a coprire tutta la fronte.

Vintage

Look anni Novanta con pizzetto in primo piano. I baffi sono super cool!

Frangia: corta o lunga?

Sulle passerelle ne abbiamo viste di tutti i colori: cortissima, media, lunga e liscia, infine lunga e ribelle. Tutte sfumature di una tendenza che sarà grande protagonista nel 2020.

Zero

Il look marines - un evergreen- diventa geometrico e meno estremo. Per gli amanti del genere.

Credit ph: MondadoriPhoto