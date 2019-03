Trovate tutte le ispirazioni più belle per i tagli di capelli medi di tendenza per la Primavera Estate 2019 proposte dai migliori saloni

Tra bob e long bob, tutte la varianti del caschetto o carré continuano a essere il taglio di capelli più amato anche per la Primavera Estate 2019.

Se siete in cerca di nuove ispirazioni per un nuovo look di super tendenza, abbiamo selezionato le proposte più belle dai migliori saloni, tra cui scegliere il vostro prossimo taglio di capelli medi.





Se amate i tagli di capelli geometrici fanno per voi gli hairlook firmati da Davines, Trame by Mitù e Framesi, per un look sharp con richiami agli anni '60 rivisitati in chiave attuale.

Preferite un look più soft? Puntate su tagli scalati e wavy, come quelli proposti da Cotril, AHS, Evos, Davines e Framesi. Sicuramente sono i più facili da gestire e donano a tutti i tipi di capelli.

La frangia? È un grande sì, soprattutto se abbinata a un taglio di capelli medi mosso o riccio per un look in stile Flashdance, tra i più desiderati del momento.

Tutti i tagli di capelli medi per la Primavera Estate 2019 proposti dai saloni Compagnia della Bellezza  taglio medio scalato con styling liscio e ciuffo laterale.



Cotril taglio medio voluminoso leggermente scalato ai lati del viso con frangia piena.



Evos taglio medio su capelli ricci con maxi frangia.





Davines taglio medio in stile bowl cut.



AHS taglio medio texturizzato a tutto volume.



Framesi Bob leggermente asimmetrico con scriminatura centrale.





Mitù by Trame Taglio medio liscio con frangia piena e pari.



Davines Taglio medio scalato in stile shag.



Framesi Bob con punte ondulate in movimento.





Evos taglio medio wavy con frangia a tendina.



Framesi caschetto pari leggermente mosso e texturizzato.



Mitù by Trame Carré lungo con frangia piena leggermente bombata.





Schwarzkopf carré con maxi frangia e punte all'insù.



Aldo Coppola taglio shag super scalato e sfilato.



/ 14 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

Credits Ph. collage: Framesi, Davines, Evos, Compagnia della Bellezza