Se siete in cerca di un nuovo hairlook per la Primavera Estate 2019, abbiamo selezionato il meglio dalle proposte dei saloni per tutti i tipi di capelli secondo le ultime tendenze



Avete in programma di dare nuovo look ai vostri capelli per la bella stagione?



In questo articolo vi sveliamo le ispirazioni più belle e tutte le tendenze più cool, tra le migliori proposte dei saloni per la Primavera Estate 2019.

Abbiamo selezionato per voi i migliori tagli di capelli, le acconciature e i nuovi colori da provare, scoprite tutti i trend per trovare lo stile più glam che fa per voi.

Tagli di capelli medi per la Primavera Estate 2019

Il caschetto, con tutte le sue varianti, è sempre tra i tagli di capelli più amati in assoluto.

Trovate lo stile che più valorizza i vostri lineamenti tra i tagli geometrici, con frangia lunga e piena, e hairlook scalati dal mood più rock, tra le proposte, tra gli altri, di Cotril, Wella, Davines e Framesi.



Tutti i tagli di capelli medi per la Primavera Estate 2019 proposti dai saloni Compagnia della Bellezza  taglio medio scalato con styling liscio e ciuffo laterale.



Cotril taglio medio voluminoso leggermente scalato ai lati del viso con frangia piena.



Evos taglio medio su capelli ricci con maxi frangia.





Davines taglio medio in stile bowl cut.



AHS taglio medio texturizzato a tutto volume.



Framesi Bob leggermente asimmetrico con scriminatura centrale.





Mitù by Trame Taglio medio liscio con frangia piena e pari.



Davines Taglio medio scalato in stile shag.



Framesi Bob con punte ondulate in movimento.





Evos taglio medio wavy con frangia a tendina.



Framesi caschetto pari leggermente mosso e texturizzato.



Mitù by Trame Carré lungo con frangia piena leggermente bombata.





Schwarzkopf carré con maxi frangia e punte all'insù.



Aldo Coppola taglio shag super scalato e sfilato.



Tagli di capelli lunghi per la Primavera Estate 2019

Lasciatevi ispirare dalla libertà degli anni '70 e optate per una chioma fluente tra onde morbide e volume amplificato.

Per lo styling liscio optate per una lunghezza maxi, in alternative provate i tagli più easy fino alle scapole o il collarbone cut. I look più belli? Sono quelli di Davines, Evos, Framesi e Wella.



Tutti i tagli di capelli lunghi per la Primavera Estate 2019 proposti dai saloni Davines capelli lunghi con maxi frangia pari.



Evos onde da diva e scriminatura centrale.



Framesi taglio ondulato con doppia lunghezza.





Wella taglio lungo scalato a tutto volume.



Davines capelli maxi long con styling liscio.

Framesi capelli lunghi mossi voluminosi





Schwarzkopf collarbone cut a tutto volume.



Compagnia della Bellezza capelli lunghi pastello con maxi ciuffo.

Wella taglio lungo geometrico con baby fringe.





Evos capelli lunghi texturizzati con maxi frangia.



Wella onde vaporose.



Mitù by Trame collarbone cut con onde glamour.





AHS capelli lunghi ondulati con riga centrale.



Wella collarbone cut in stile Seventies.



Schwarzkopf onde morbide e glamorous.





Tagli di capelli corti per la Primavera Estate 2019

Lo stile più dinamico e di carattere, con il pixie cut valorizzato con tagli scalati da portare con un effetto finto spettinato, il doppio taglio per un hairlook dallo stile boyish e tagli rigorosi, super geometrici, dall'aplomb impeccabile.

I nostri tagli di capelli corti preferiti sono firmati da Cotril e Evos.



Tutti i tagli di capelli corti per la Primavera Estate 2019 proposti dai saloni Evos taglio corto curly scalato.



Cotril taglio corto geometrico in stile boyish.



AHS taglio corto scalato con frangia.





Compagnia della Bellezza bob corto mosso.



Mitù by Trame taglio corto riccio e scalato con maxi ciuffo.

Schwarzkopf taglio corto con scalatura sulla nuca.





Aldo Coppola taglio corto a effetto wet con maxi ciuffo.



Framesi  chin-length bob scalato con maxi ciuffo.



Davines doppio taglio con frangia pari.



Wella taglio corto con maxi ciuffo laterale.



Schwarzkopf bob corto asimmetrico.

Cotril micro bob geometrico con baby fringe.





Evos pixie cut scalato con frangia maxi.



Framesi doppio taglio con ciuffo laterale.



Framesi taglio corto boyish con frangia.





Wella taglio corto minimal scalato e sfilato.



Aldo Coppola pixie cut scalato con frangia ribelle.



Migliori acconciature per la Primavera Estate 2019

I raccolti, intrecciati e non, sono sempre le acconciature più romantiche ed eleganti, da sfoggiare per una serata speciale se avete i capelli lunghi.



Se avete i capelli corti giocate con un look trasformista puntando su mini-knot, onde rétro ed effetti "scompigliati", come proposto da Cotril e Wella.

Tutte le acconciature per la Primavera Estate 2019 proposte dai saloni Evos semi raccolto con treccia laterale.



Cotril taglio corto a effetto spettinato.



Wella raccolto elegante intrecciato.





Framesi raccolto glamour con richiami rétro.



Schwarzkopf Pixie cut in stile rockabilly.



AHS doppia treccia a torchon.





Aldo Coppola raccolto a torchon intrecciato.



Cotril bob a effetto spettinato.



Framesi raccolto a torchon.





Wella taglio corto in stile rockabilly.



Evos capelli curly texturizzati all'indietro.



Wella onde piatte rétro su taglio corto.





AHS mini knot a effetto spettinato.



Compagnia della Bellezza doppio top-knot.



Evos pixie cut edgy con ciuffo tirato all'indietro.





Schwarzkopf capelli raccolti con knot vaporosi.



Migliori tendenze colore per la Primavera Estate 2019

Se volete osare il colore must have di stagione è il lilla pastello e sfumato, come proposto da Compagnia della Bellezza. Tra i biondi impazza il baby blonde, una tinta chiarissima che valorizza soprattutto i tagli corti.



I capelli scuri si illuminano invece di riflessi, estrosi con tocchi di verde sui capelli neri, o tono su tono con giochi di luce ramati o color ciliegia sui capelli castani.

Tutti i trend colore dai saloni per la Primavera Estate 2019 Evos capelli biondi color miele dai riflessi caldi.



Cotril capelli rossi color ciliegia.



Framesi rosa e lilla sfumati.





AHS capelli color grano dai riflessi strawberry.



Davines capelli castano chiaro con sfumature lilla.



Framesi riflessi caldi caramello su capelli castani.





Cotril tinte pop su base chiara e scura.



Aldo Coppola riflessi ramati e strawberry.



Evos biondo baby blonde su pixie cut.





Framesi sfumature dal mogano al ciliegia.



Davines capelli neri con sfumature verde chiaro.



Framesi un altro esempio di baby blonde su taglio corto.



Compagnia della Bellezza sfumature di lilla pastello e punte color pesca.



Davines capelli biondo grano sfumati.



Framesi capelli castani ramati.





Schwarzkopf Capelli ramati.



Credits Ph. collage: Framesi, Compagnia della Bellezza, Wella, Evos