Dai colori gourmand a chiome lunghe degne delle principesse Disney fino ai 110 anni del carré. Sei trend capelli per il 2019

Pronte per il 2019? Pensato anche all’elenco dei buoni propositi per l’anno nuovo? Se tra questi c’è la voglia di cambiare, si può sempre partire dai capelli. Niente di più vero quando si dice che basta il taglio giusto per sentirsi già diverse. E allora eccoli qua i 6 trend del 2019 in fatto di capelli selezionati da Grazia.it

Lunghi e folti



Vi piacciono le chiome lunghe, voluminose che creano quel bell’effetto “pieno”? È il momento giusto! Il 2019 sarà infatti l’anno dei capelli lunghi e corposi, niente più scalature che alleggeriscono. Si potrà superare la media lunghezza, quindi le spalle, e diventare delle contemporanee Raperonzolo.

Carré, avanti tutta!



Cos’hanno in comune l’attrice anni 20 Louise Brooks, Mary Quant, Valentina Crepax? Il caschetto, ovviamente! Chiamatelo pure bob, carré, lob, à la garçonne ma ci siamo capite: sfiora le mascelle, poco sopra o poco sotto non ha importanza, può essere completato da una frangetta e può essere liscissimo oppure mossissimo.



Prima o poi tutti ci passiamo da questa lunghezza che nel 2019 compirà 110 anni, da quando il parrucchiere Antoine, ispirandosi a Giovanna d’Arco, ha sdoganato il concetto femminilità= capelli lunghi. Via con i festeggiamenti!



Coda, il passe-partout di ogni evento



Inossidabile, la coda resta tra i trend di tutte le stagioni per la sua praticità e per la versatilità. Dalle passerelle, la versione completamente ingellata con i capelli tirati completamente indietro, ideale per le chiome più fini, oppure quella arrotolata su se stessa per un look più chic ma sempre facile e veloce.

Danza contemporanea, lo chignon



C’è quello tiratissimo, chi ha fatto danza classica se lo ricorda perfettamente, quello più spettinato, magari fatto velocemente, e poi quello elaborato con trecce e torchon. Lo chignon si conferma acconciatura ideale anche per il prossimo anno. Il tocco in più? Un accessorio per tenere indietro i capelli.

Quella voglia di naturalezza



E se decidessi di tornare al mio colore naturale? E se volessi risaltare la mia chioma senza però stravolgerla troppo? E se non volessi più usare lacca, gel&Co?



Ecco, tutti questi dubbi troveranno una risposta il prossimo anno: volete una chioma curata ma naturale? Potete farlo. Perché se è vero che chi vorrà provare colori pastello e tinte fluo potrà sempre farlo, è anche vero che già quest’anno tra i trend c’era quello di esaltare il proprio colore naturale e niente più. Una conferma anche per l’anno prossimo.

Come in cucina



Curcuma, cannella, cioccolato (al latte o fondente?), caffè, castagna, camomilla, miele. Proprio per esaltare il proprio colore naturale, tinte e riflessanti prendono in prestito le nuance dalla cucina, tra spezie e dolci. Tonalità gourmand per effetti caldi, assolutamente naturali, facili da portare e gestire.

Graphic: Elisa Costa

Credit ph: Mondadori Photo