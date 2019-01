Le tendenze tagli capelli 2019: stile e acconciature visti on the street a Milano, tutti da copiare

Siete alla ricerca di idee per i vostri tagli capelli 2019? Ecco le tendenze e le acconciature più cool viste on the street a Milano.

Anche quest'anno vince lo stile effortless chic, elegante senza sforzo, che mette in risalto lo stile personale in tutta naturalezza.

Dagli hairlook di Olivia Palermo e Myss Keta, passando per Jasmine Sanders e Ashlee Simpson, scoprite con Grazia.it i migliori tagli di capelli del momento.

Scriminatura centrale per i capelli di Olivia Palemo, che lascia i capelli castani di media lunghezza al naturale, portati dietro le spalle.

Jasmine Sanders con un taglio medio e mosso in tinta color biondo caramello dorato.

Il taglio di capelli a caschetto torna a fare tendenza anche nel 2019 in variante blunt cut, con lunghezze pari.

Acconciatura effetto bagnato sui capelli lunghi e castani con scriminatura laterale "bassa".

Myss Keta sul red carpet sfoggia un outifit glam che si sposa alla perfezione con il suo iconico taglio di capelli lungo e liscio con frangia corta in tinta biondo rame shiny.

Low bun super chic: lo chignon basso torna alla ribalta dando vita a un'acconciatura imperdibile, assolutamente da copiare.

Coda bassa portata lateralmente per l'hairlook cool di Ashlee Simpson a Milano.

Un taglio lungo con maxi frangia a tendina, bombata e lunga a incorniciare il viso.

Coda alta su chioma pettinata all'indietro. Un'idea semplice ma tremendamente glam, soprattutto grazie al colore dei capelli, un biondo silver brillante.

Eleonora Carisi punta tutto sul volume con il taglio lungo e vaporoso con frangia lunga portata lateralmente.

Credits Ph.: Mondadori Photo / Artwork: Elisa Costa