Lo Shampoo secco è un prezioso alleato per dare volume ai capelli e prolungare lo styling. Scoprite i migliori selezionati da Grazia.it

Lo shampoo secco è il prodotto ideale da utilizzare tra un lavaggio e l'altro per prolungare lo styling e far apparire i capelli puliti più a lungo.



Perfetto per ritocchi on the go, questo prodotto è un must have da portare sempre con se per apparire impeccabili, anche quando si ha pochissimo tempo a disposizione.





Lo shampoo secco deterge i capelli donando alla chioma un aspetto pulito e ordinato. Basta vaporizzarne una piccola quantità alle radici e massaggiare con i polpastrelli fino a completo assorbimento.



La micro polvere contenuta all'interno del prodotto assorbe l'oleosità in eccesso e lenisce il cuoio capelluto.



L'azione volumizzante risolleva il capello alla radice, aggiungendo volume allo styling. Delicate e leggere fragranze renderanno i vostri capelli profumati come appena lavati.







Scorrete la gallery e scoprite 10 Shampoo secco volumizzanti che prolungano lo styling selezionati per voi da Grazia.it





La casa di moda svedese debutta nel settore haircare con una linea ispirata alla bellezza delle donne californiane. Questo shampoo secco deterge i capelli e li rivitalizza, aggiungendo volume senza appesantire. La delicata fragranza dura tutto il giorno e fa sì che i capelli appaiano puliti e vellutati.

Questo shampoo secco rinfresca la chioma sollevando i capelli alla radice, per un effetto voluminoso e assolutamente mat.

Questo shampoo secco deterge immediatamente i capelli, aggiungendo un leggero volume dalle radici alle punte e un filtro di protezione contro i raggi UV. È ideale per i capelli da sottili a normali, che tendono ad ingrassarsi.







Un prodotto altamente performante che rinfresca i capelli in 1 solo minuto senza acqua e senza phon. La sua formula è impreziosita da estratto di Ginseng, Ortica, e Moringa Oleifera.

Un prodotto cult e un vero e proprio lusso beauty: la formula di questo shampoo secco ricca di micro polveri translucide assorbe i residui di sebo e ripristina la naturale lucentezza dei capelli, come appena lavati.

La texture fresca e leggera di questo shampoo secco al the verde deterge istantaneamente i capelli senza bisogno d'acqua. La pratica confezione travel size è ideale da portare sempre con se per ritocchi on-the-go.

Disegnato per assorbire il sebo in eccesso, questo shampoo secco è perfetto per donare texture e volume ai capelli tra un lavaggio e l'altro.





Un prodotto che elimina l'eccesso di sebo, lasciando i capelli immediatamente più freschi e delicatamente profumati. Applicatelo a testa in giù e pettinate i capelli con le dita per un effetto extra volume.

La formula super efficace di questo shampoo secco lo rende perfetto per essere utilizzato dopo un allenamento intenso in palestra. La promessa? rendere i capelli a prova di appuntamento in pochi minuti.

Capelli super volumizzati, effetto cotonatura? E' possibile in pochi minuti e senza bisogno di acqua grazie alla formula di questo shampoo secco.

Credits Ph: &Other Stories

Credits Ph: Elisa Costa