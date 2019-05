La tendenza del momento punta tutto sul volume. Ecco i look a cui ispirarsi e i prodotti per dare volume ai capelli alle radici



Il trend del momento in fatto di hairlook? Puntare tutto sui volumi per dare l'idea di un'acconciatura-scultura in chiave contemporanea, senza rigidità o costrizioni eccessive, coniugando con un forte contrasto naturalezza e struttura.

Come ottenere un effetto di verticalità senza eccessi? Dando volume alle radici, grazie a cere e prodotti texturizzanti, giocando con un effetto bouncy con leggere cotonature e, nel caso dei capelli mossi e ricci, amplificando la natura voluminosa del capello.





Wet look



Il look su cui puntare questa estate, da realizzare passando le mani "sporche" di cera dal finish lucido tra i capelli, separando bene le ciocche e insistendo sulle radici.



Smooth



Per ottenere un effetto simile ma molto più naturale, vaporizzate della lacca sulla spazzola con cui pettinerete i capelli all'indietro e rifinite le radici con una pomade a effetto matte.



Eighties



Preferite un look più edgy? Abbondate con la cera sulle radici, sollevandole verso l'alto con un pettine.



Up-do



Un raccolto con i capelli molto stretti ai lati e un effetto voluminoso al centro.



Bouncy



Una cotonatura priva dell'effetto rétro, ma molto contemporanea e androgina.



Wavy



Il volume dei capelli mossi viene amplificato da questa acconciatura laterale, con le radici verticalizzate e strutturate.



Curly



Se avete i capelli ricci, optate per un taglio corto scalato che metta in risalto il volume e la verticalità. Non volete tagliare? Potete ottenere lo stesso effetto con un raccolto a tutto volume.



Come realizzare questi hairlook? Con i prodotti di styling specifici per dare corpo e volume. Scoprite i migliori nella gallery.

Credits Ph.: Mondadori Photo