La permanente è tornata di moda! Complici gli hairlook più di tendenza, scoprite come si porta ora e come è cambiata

Perché dovreste provarla questa stagione

Ebbene sì, la permanente è ufficialmente tornata on trend. Complici gli hairlook più di tendenza visti sulle passerelle di stagione, dove le chiome maxi e vaporose, a tutti ricci, la fanno assolutamente da padrone! Stiamo infatti assistendo a un grande ritorno degli anni '80 per quanto riguarda acconciature e tagli di capelli, dal mullet al volume amplificato, e non poteva di certo mancare la mitica permanente.

Niente paura, però. Oggi la permanente si è completamente rinnovata e non rovina più i capelli come un tempo. E potrete ottenere i capelli ricci da favola che avete sempre sognato.

Come funziona la permanente

Si tratta di un trattamento chimico a lunga durata (non reversibile) che permette di ottenere dei ricci definiti e voluminosi, andando a modificare la struttura del capello. Le ciocche vengono avvolte attorno a dei bigodini, tenete conto che dei bigodini larghi vi regaleranno delle onde molto ampie, mentre i bigodini più piccoli vi permetteranno di ottenere dei ricci molto fitti.

La permanente rovina i capelli?

Le nuove tecniche con cui viene realizzata la permanente non danneggiano più i capelli come in passato. Basta optare per una permanente leggera, senza l'uso di ammoniaca, per renderla adatta anche ai capelli più fini.

Durante il trattamento, i capelli vengono addirittura nutriti e "coccolati" con aminoacidi e cheratina. L'effetto duraturo, dai 3 ai 5 mesi, permette di non "stressare" inutilmente i capelli ripetendo troppo spesso il procedimento.

Come portare la permanente riccia

Con la permanente leggera si può ottenere anche un bellissimo effetto mosso, perfetto per sfoggiare delle beach waves durante la bella stagione! Ma il grande trend del momento riguarda l'accoppiata capelli ricci e taglio di capelli medio.

Ricordate che i capelli ricci non vanno mai spazzolati, ma pettinati delicatamente con un pettine a denti larghi. Prendetevi cura dei vostri ricci massaggiandoli a lungo. Nella fase di piega, il phon con diffusore diventerà il vostro migliore amico (insieme al conditioner)! Prima di asciugare i capelli, però, tamponate bene i ricci per togliere tutta l'acqua in eccesso.

