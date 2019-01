Siamo state nel backstage di Moschino con ghd per la sfilata che ha omaggiato la Roma di Fellini e per scoprire tutti i segreti dietro le quinte nella realizzazione degli hair look

Il cielo di Roma ci ha accolto inaspettatamente plumbeo ma appena abbiamo messo piede negli Studi 10 di Cinecittà siamo state accolte dalla potente luce evocativa della teatralità felliniana: il backstage hair era un tripudio di colori, parrucche, accessori e hairdo che ci hanno fatto sognare.

A tirare le fila della crew, l'Head Hairstylst Jimmy Paul, che ha guidato il team ghd con grande maestria e che ci ha raccontato tutto l'entusiasmo che una sfida del genere richiede.

«Per realizzare un'impresa così ci vuole un team incredibile e se non ci fossero tutti i collaboratori che ho non saremmo riusciti a fare questo lavoro eccezionale» esordisce Jimmy Paul. «L'omaggio a Fellini è una sfida che abbiamo accolto con grande professionalità e passione. I film a cui ci siamo ispirati per realizzare le pettinature e le parrucche scenografiche sono Satyricon, 8 ½, Giulietta degli Spiriti e La Dolce Vita, vi posso addirittura dire che una parrucca è quella originale usata proprio sul set di Satyricon. Per me e per tutti noi, un'opportunità del genere, consente di creare qualcosa di fortemente teatrale e inaspettato e di poterlo presentarlo al pubblico per farlo sognare a occhi aperti».

«I look opulenti ed eccentrici degli abiti e dei tessuti sono completati in passerella dagli hairlook stravaganti delle modelle che diventano muse moderne». «Abbiamo anche inserito hairlook assolutamente riproducibili: capelli con onde, lavorati con la styler ghd Platinum+, un tool assolutamente essenziale per creare capelli super moderni e precisi.»



Sfogliate tutta la gallery per scoprire il nostro racconto backstage con le foto in esclusiva.

I film ispirazione sono Satyricon, 8 ½, Giulietta degli Spiriti e La Dolce Vita.

Sono stati realizzate anche pettinature con "crocchie" esasperate nei volumi.



From backstage to runway.

Le parrucche sono state tutte lavorate minuziosamente.

La styler ghd Platinum+ è l'arma segreta usata per le parrucche e per le pettinature delle modelle e dei modelli.



La preparazione delle parrucche e la loro ricerca sono durate mesi.

In passerella hanno sfilato anche pettinature create direttamente sulle modelle come queste onde retrò.

Alcuni dettagli degli hairdo.



Jeremy Scott designer di Moschino con il modello da milioni di follower Jon Kortajarena.

Il nostro Alessio Pozzi.

In passerella.



Una modella nel backstage.

La modella Anna Cleveland.

Backstage ph.: Daniela Losini

Hair: ghd

Make up: MAC Cosmetics

Nails: Parish

Special thanks to all the ghd team