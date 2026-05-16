Il castano cioccolato torna protagonista con effetti glossy, tagli morbidi e nuance costruite su misura per ogni incarnato, come ci racconta un esperto

Nel 2026 il castano cioccolato ritrova profondità, calore e sensualità. La nuova tendenza? Si chiama Expensive Brunette, da considerare “non solo come una scelta cromatica, ma come una vera e propria dichiarazione di stile dove la multidimensionalità e l’intensità del tono sceglie il ritorno alla terra e alla sensorialità”, racconta Alberto Di Domenico, Art Director di Joico. Il risultato è un colore vivo, intenso, mai piatto, pensato per valorizzare il movimento naturale dei capelli e adattarsi con armonia a ogni incarnato.

Castano cioccolato 2026: tutte le sfumature da provare

A renderlo ancora più speciale sono le sfumature che si fanno sempre più personalizzate. Se nel 2025 avevano dominato i riflessi freddi e smoky, oggi il calore torna protagonista, ma con equilibrio, racconta l’esperto. Tra le nuance più richieste c’è il Mocha Melt, che Di Domenico definisce “la star assoluta”: una tonalità neutra e sofisticata, ispirata all’incontro perfetto tra cacao e caffè, capace di creare armonia e morbidezza.

Più intenso e misterioso è invece il Dark Chocolate, un castano profondo che sfiora il nero ma che, alla luce, rivela riflessi vibranti e luminosi. Per chi preferisce un effetto più delicato c’è il Milk Chocolate & Caramel Delight che mescola toni morbidi a sfumature miele e toffee, regalando luminosità senza alterare troppo la base naturale.

Le tecniche di colorazione

A rendere così contemporaneo il castano cioccolato 2026 non è però soltanto il colore, ma soprattutto il modo in cui viene costruito. La parola chiave, come già anticipato, è tridimensionalità. “Il movimento accompagna ogni dimensione del colore che crea spessore e texture”, spiega Di Domenico. Tecniche come l’Air Touch, fino a poco tempo fa associata soprattutto ai biondi, vengono oggi reinterpretate sui castani per creare schiariture leggere e diffuse, quasi impercettibili, come naturalmente baciate dal sole. Anche il Gloss & Color Melt punta sulla fusione graduale delle tonalità, lavorando con texture differenti per ottenere un effetto morbido, luminoso e incredibilmente naturale.

Come trovare la sfumatura giusta

Ma come possiamo trovare la sfumatura migliore per noi? La risposta arriva dall’armocromia. “Le pelli dai sottotoni caldi trovano la loro dimensione ideale nei bronze brown e nei riflessi ramati, capaci di accendere lo sguardo e illuminare l’incarnato. Chi, invece, ha una pelle più chiara e rosata, può puntare su sfumature espresso o mushroom brown, eleganti e sofisticate. E per chi non sa scegliere, il mocha resta il compromesso perfetto: una tonalità equilibrata che si adatta con naturalezza a quasi tutti i sottotoni”, consiglia l’esperto.

Come gestire il castano cioccolato e i tagli consigliati

Attenzione, poi, alla cura a casa. Perché un castano così intenso ha bisogno di cura costante, altrimenti “perde metà del suo fascino”, sottolinea l’Art Director. Ecco perché l'haircare diventa parte integrante del risultato estetico. Shampoo delicati per capelli colorati, trattamenti ricchi di cheratina e lipidi e protezione termica quotidiana aiutano a preservare brillantezza e profondità nel tempo. Anche il taglio diventa fondamentale per valorizzare le sfumature del cioccolato 2026, perché è proprio attraverso il movimento che il colore acquista profondità e luce. I tagli consigliati da Di Domenico? Il Butterfly Cut perché con i suoi strati lunghi e leggeri dona volume e ariosità alla chioma, facendo riaffiorare i riflessi caramello a ogni movimento. Più essenziale ma estremamente sofisticato è invece lo Shiny Lob, un bob lungo dalle punte morbide e leggermente smussate, ideale per esaltare il finish lucido e compatto del castano. Le Curtain Bangs, infine, incorniciano il viso con delicatezza: la frangia a tendina crea punti luce naturali e accompagna lo sguardo, adattandosi armoniosamente a qualsiasi forma del volto.

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