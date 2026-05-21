Tra beige equilibrati, castani polverosi e rame diluito, prende forma un’estetica raffinata, quella dei muted tones, che mette al centro la qualità del capello, come ci racconta un esperto

Dite no a contrasti decisi o cromie accese, è arrivato il momento delle nuance capaci di riflettere la luce con discrezione, restituendo un’eleganza naturalissima. Beige blonde, mocha e copper sono le nuove tonalità da provare, sfumature che si affiancano al colore di base senza sovrastarlo, come ci racconta Alessio Cristaldi, Technician di TONI&GUY Milano Monti, che afferma: “I muted tones rappresentino oggi la massima espressione di lusso nel mondo del colore. A differenza delle stagioni passate, dominate da tonalità vivaci, queste nuove proposte si presentano dolci e soffuse”. È proprio questa delicatezza a fare la differenza: i capelli appaiono visibilmente più sani e luminosi, anche perché non è più necessario ricorrere a decolorazioni aggressive per ottenere effetti raffinati. La cura diventa quindi centrale, quasi un’estensione del colore stesso, “perché per parlare davvero di ‘lusso’, la fibra deve essere impeccabile”, sottolinea Cristaldi, ricordando quanto sia fondamentale proteggere la struttura capillare già in salone e proseguire poi con un mantenimento attento e costante a casa. Ma quali sono i “muted tones” più gettonati del momento? Scopriamoli insieme.

Muted tones: il beige blonde

Il beige blonde incarna perfettamente questo nuovo mood. “Il segreto di questa nuance risiede interamente nel suo perfetto equilibrio cromatico: non è mai troppo caldo, né troppo freddo, evitando quell’effetto grigio spento”. Più che un colore, è un gioco calibrato di sovrapposizioni, ottenuto attraverso tonalizzanti e tecniche come lo sculpting gloss, che lasciano intravedere la base naturale. Ne nasce una multidimensionalità sabbiosa, elegante, capace di catturare la luce senza mai risultare artificiale.

Il mocha

Anche il mocha si inserisce in questa ricerca di autenticità “abbandonando definitivamente i riflessi rossi per spostarsi su sfumature decisamente più naturali, organiche e polverose. L’obiettivo è non appesantire la colorazione, mantenendola sempre compatta ma, al tempo stesso, straordinariamente brillante”. Il risultato è un colore profondo ma leggero allo stesso tempo.

Muted tones: il copper diluito

Il copper diluito, infine, è forse l’espressione più poetica di questa tendenza. “Rappresenta il nuovo linguaggio del rame: lontano dalle saturazioni cosmetiche accese e vibranti delle scorse stagioni, si presenta oggi come una nuance acquerello, quasi sbiadita dal sole”. È un rame che si alleggerisce, avvicinandosi a tonalità morbide come l’albicocca o il biondo pesca, e che rinuncia alla compattezza per farsi quasi trasparente.

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