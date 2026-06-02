Dal Met Gala a TikTok, il ritorno delle chiome extra long racconta una bellezza meno costruita e più autentica

Per mesi – anzi, forse anni – i tagli medi hanno dominato la scena: bob grafici, caschetti netti e lob minimalisti sono stati fra i look più gettonati. Qualcosa, però, nelle ultime settimane sembra essere cambiato. Il motivo è semplice: i capelli lunghi sono tornati protagonisti, con un’eleganza diversa rispetto al passato perché meno costruita, più fluida, e in definitiva più desiderabile. In realtà, va detto, che il ritorno delle chiome extra long non è qualcosa di recente perché già durante la pandemia, ormai ben sei anni fa, in molte hanno smesso di stressare i capelli con colorazioni aggressive e styling continui, optando per una cura dei capelli più attenta. Con il tempo, quindi, i capelli sono diventati progressivamente più sani grazie a colori più naturali e trattamenti meno invasivi. Queste lunghezze, nel frattempo cresciute e solo ritoccate, hanno raggiunto la fase migliore – soprattutto più autentica.

Capelli lunghi e celeb

La conferma arriva, però, dai red carpet prima ancora che dai look che vediamo in giro per strada. Per esempio, allo scorso Met Gala 2026, tradizionalmente dominato da acconciature spettacolari e concettuali, hanno prevalso chiome sciolte, morbide, quasi spontanee. Qualche nome, come ci ricorda questo articolo: Nicole Kidman con i suoi capelli lisci e lunghissimi, Zoë Kravitz con il suo semiraccolto, infine Amanda Seyfried che ha sfoggiato onde leggere e naturali.

Ma la lista non finisce qui, perché anche Jennifer Lopez è apparsa recentemente con capelli lunghi fino alla vita dal finish quasi naturale. In sostanza, sui red carpet come nella vita di tutti i giorni, quello che notiamo è che si stanno abbandonando i look troppo costruiti, come le texture da spiaggia, in favore di hair style caratterizzati da pieghe voluminose ispirate agli anni Novanta e volutamente messy. In una sola parola: hair look che esaltano la leggerezza, che è un vero e proprio mantra di questa stagione.

Capelli lunghi: dai nuovi tool ai prodotti per la cura

A rendere questa estetica ancora più popolare ci mettono lo zampino anche TikTok e Instagram, dove tutorial dedicati ai blowout voluminosi raccolgono milioni di visualizzazioni. Le nuove spazzole termiche, infine, semplificano lo styling fai-da-te e permettono di ottenere movimento senza stressare troppo la fibra capillare. Ma il vero elemento distintivo resta la qualità del capello: lucentezza, morbidezza e dimensione diventano fondamentali. La cura, quindi, è essenziale quanto il taglio. Sieri per il cuoio capelluto, prodotti riparatori e termoprotettori leggeri sono diventati dei must nei beauty case. Ovviamente anche la forma e il taglio contano. I look più amati prediligono scalature delicate e ciocche che incorniciano il viso impedendo alle lunghezze di diventare pesanti o di restare letteralmente a piombo. Insomma, qui l’obiettivo non è apparire perfetti. Al contrario: si desidera movimento e personalità per tutti i look, anche i più semplici.

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