Capelli secchi, spenti e stressati? Prendetevi cura di loro e trasformateli con i migliori ristrutturanti per capelli del momento

Tinte, cloro, salsedine, piastra e messe in piega "selvegge" possono stressare i nostri capelli seccandoli e spezzandoli.

Per questo è importantissimo usare prodotti specifici per riequilibrarne e ripararne la struttura restituendo alla chioma morbidezza, salute e splendore.

Ecco dunque i migliori ristrutturanti capelli, selezionati per voi da Grazia.it.

Un spray bifasico che protegge i capelli in fase di brushing e styling lasciando i capelli morbidi, sani e lucenti.

Un fluido quotidiano senza risciaquo che ripristina la struttura del capello danneggiato e ne preserva l'integrità.

Maschera riparatrice alla cheratina, restituisce corpo e morbidezza anche ai capelli più stressati.

Un intenso sistema di difesa per capelli danneggiati. Dalla formula altamente nutriente, dona corpo, forza e brillantezza alla chioma.

Una mousse idratante per capelli senza risciacquo. Tra i suoi attivi troviamo estratto organico di papaya, Integrity 41® e acido ialuronico.

Una maschera in crema altamente nutriente a base di noce di cocco da applicare la sera prima di andare a dormire sui capelli asciutti e lasciare in posa grazie alla pratica cuffietta in dotazione.

Un siero ristrutturante a base di ylang ylang e olio di lino. Dona luminosità e protezione ai capelli.

Maschera disciplinante e idratante a base di cheratina per capelli da secchi a normali.





Con proteine della quinoa, cocco e babassu, questo shampoo adatto all'uso quotidiano aiuta i capelli indeboliti regalando loro nuova forza, tonificandoli sia dentro che fuori.





Rivitalizza e disciplina la chioma nel momento della messa in piega, colpo di spazzola dopo colpo di spazzola.

Trattamento ristrutturante per il cuoio capelluto a base di olio di rosmarino, olio di avocado, olio di semi di zafferano e aloe. Per capelli visibilmente più sani.

Un trattamento riparatore dall'alto potere districante a base di cheratina, per capelli rigenerati.

Una trattamento 10 in uno che si prende cura dei capelli a 350°. Tra queste: dona corpo ai capelli, facilita la messa in piega e la mantiene a lungo.

Specifico per i capelli secchi, questo shampoo si prende cura delle chiome disidratate in tutta delicatezza.





Un sistema due in uno che non solo coadiuva il sonno ma si prende cura dei capelli restituendo loro splendore durante le ore di riposo.

Credits Ph.: Megan Lewis & Jamakassi on Unsplash - Artwork: Elisa Costa