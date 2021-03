Siete alla ricerca della maschera colorante capelli migliore? Trovate quella giusta per voi con la nostra selezione di prodotti professionali e low cost

Non potete - o non volete - andare spesso dal parrucchiere? Provate la maschera colorante capelli.

Alleata della bellezza della chioma, la idrata, nutre e protegge andando inoltre a rafforzarne il colore di base, sia questo naturale, ottenuto con la tinta o con meches e colpi di sole.

Se avete già provato a fare la tinta a casa, così come la tinta ricrescita, non potete perdere questa nuova alleata di bellezza, la maschera colorante capelli, utile a celare i capelli bianchi o regalare riflessi nuovi e originali a seconda dell'umore e dell'occasione.

Come funzionano le maschere coloranti per capelli?

Come si applicano le maschere coloranti per capelli? Si applicano sulla chioma pulita e umida e si lasciano in posa per qualche minuto - il tempo di posa varia da brand a brand ma anche, e soprattutto dall'effetto desiderato - per poi essere sciacquate via in maniera semplice e veloce.

L'effetto sui capelli? Sbalorditivo! Le maschere per capelli con pigmenti colorati nella formula sono un'ottima soluzione sia per celare capelli grigi e bianchi sia per variare leggermente colore dei capelli, così come per creare riflessi o veri e proprio look originali sulle chiome chiarissime.

In questo senso queste maschere sono un'ottima soluzione per chi tinge i capelli e spesso si trova a combattere con antipatici riflessi che virano al giallo, al grigio, al rosso o, ancora peggio, al verde.

In linea generale comunque, il colore che si ottiene è generalmente piuttosto blando e soprattutto temporaneo: potete sperimentare all'infinito con i riflessi senza fare disastri.

Le migliori maschere coloranti capelli

Abbiamo selezionato per voi il meglio in fatto di maschere colorate per capelli.

Scoprite qui di seguito il prodotto che fa per voi tra proposte professionali, facilmente reperibili nella grande distribuzione e idee low cost.

Formula idratante abbinata al colore con questo trattamento professionale. Un'ottima scelta per prendersi cura della chioma tra un appuntamento dal parrucchiere e l'altro. Le nuance proposte sono 8.

Nutre ed ammorbidisce i capelli regalando riflessi alle chiome naturali e intensificando il colore di quelle tinte. Si tiene in posa 5 minuti, ha un prezzo particolarmente accessibile ed è disponibile all'acquisto nei drugstore come Tigotà e Acqua e Sapone. I colori proposti sono 8.

Formula vegana per la maschera colorante per capelli in vendita da Sephora Italia. Il suo scopo? Rendere i capelli più luminosi, dalla fibra flessibile, morbidi e lievemente colorati, per una graduale intensificazione della tinta di base.

Riflessa e al contempo condiziona i capelli. I pigmenti puri contenuti nella formula restituiscono luce ed enfatizzano il colore di base. Sulle chiome particolarmente chiare è possibile creare giochi di colore super glam. Le nuance disponibili sono 12, si va dalla maschera colorante caramello al biondo, passando per castano, rosa, viola e verde. Wow!

Disponibile in 17 varianti di colore, questo prodotto nutre e idrata la chioma e al contempo ne enfatizza al massimo il colore. Le shade possono essere mixate tra di solo per un effetto totalmente personalizzato. Inoltre, i vari colori possono essere utilizzati per neutralizzare i riflessi gialli, rossi, grigi e via dicendo, così come per creare hairlook fashion in maniera semplice e veloce.

Sette colori disponibili, proposti in formato tubo da 200 ml e monodose da 30 ml. In questo assortimento si può scegliere tra nuance classiche o più originali, come la maschera colorante rosa e quella rose gold per capelli extra glam. In vendita su Notino.

Una pratica mousse che si applica sui capelli puliti come leave-in colorante. Idrata la chioma e la rende più facile da mettere in piega, aumentandone la tenuta. L'effetto è temporaneo, si elimina con un semplice shampoo.

Con estratti di mirtillo e ribes nero, questa maschera idratante per capelli li districa e li colora tra una seduta dal parrucchiere e l'altra.

Creatività, cura e colore: le maschere colorate dal prezzo piccolo - e di facile reperibilità, nella grande distribuzione, nei drugstore locali e su Amazon - sono ottime per creare riflessi sui capelli tinti, naturali e con meches. Il marchio le propone in tonalità rosso, cioccolato, viola, rame e biondo. In aggiunta, è disponibile anche una versione "pastellante" - da mixare alle altre - che rende i colori più morbidi. I tempi di posa variano dai 3 ai 15 minuti a seconda del risultato desiderato.

Collistar Magica CC Capelli maschera colorante capelli

Nutre e i idrata i capelli in profondità mentre li colora camuffano molto bene i capelli bianchi e grigi. Il marchio italiano propone questo prodotto in 5 varianti di colore: biondo vaniglia, biondo miele, castano nocciola, castano cioccolato e rosso paprika.

Un prodotto in formato shot: un mix a base di pigmenti diretti che si miscela con la maschera per capelli abituale e si tiene in posa qualche minuto. I colori ravvivanti sono sei: blu, viola, rosso, marrone, caramello e biondo dorato.

Credits Ph.: Elgon, Soco