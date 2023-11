La tendenza colore capelli dell'inverno 2024 unisce rosso e biondo. Scopri con noi perché provare i capelli ginger bronde

Per anni il bronde, quel mix di brown e blonde, ha dettato tendenza nel mondo delle colorazioni personalizzate. Blend perfetto tra castano e biondo, il bronde è, infatti, il risultato di una tecnica di colorazione che richiede estrema attenzione da parte del colorista proprio perché va creata di volta in volta ad hoc sulla persona. Il processo avviene attraverso la sovrapposizione di un prodotto schiarente a diversi volumi sullo strato superiore delle chiome con un risultato "sunkissed" molto naturale, profondo, morbido e di grande effetto. Il bronde è, quindi, caratterizzato da riflessi caldi e può essere realizzato in molteplici tonalità che si armonizzano a tipologie di viso e a colori di pelle diverse. Ma qual è il colore più hot per questa stagione? Scopritelo nel prossimo paragrafo!

Ginger bronde, il colore dell'inverno 2024

La tendenza colore dei prossimi mesi si chiama Ginger Bronde. Questo colore unisce toni di biondo e rosso con un’ampia varietà di sfumature, da quella più chiara – vicina al rame – a quella più scura con toni di marrone a sfumature rame scuro.

A chi stanno bene i capelli ginger bronde?

Il colore di capelli ginger bronde dona particolarmente alle carnagioni più calde e dorate, indipendentemente dalla tonalità di base (scura, chiara, abbronzata). Se il sottotono della pelle è rosato, il consiglio degli esperti è di mescolare nuance più calde a sfumature più scure e fredde che regalano un particolare effetto ottico di tridimensionalità. E per quanto riguarda la lunghezza dei tagli, sicuramente questo colore dà il meglio su chiome lunghe o medie come il caschetto. Ma se avete i capelli corti, basta affidarsi a un hair stylist esperto per creare un gioco di tonalità unico.

Ecco alcuni tagli e look che potrebbero ispirarvi: sfogliate la gallery!

Capelli ginger bronde: i look a cui ispirarsi Credit ph: Cotril

Credit ph: Jean Louis David

Credit ph: Evos

Credit ph: Evos

Credit ph: Wella

Credit ph: Wella

Credit ph: Wella













/ 13 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...

Ti potrebbero interessare:

Capelli bronde: i tagli da abbinare e le tonalità per bionde, castane e more

Capelli Bronde per bionde: le tonalità adatte per biondo chiaro, cenere, miele o scuro

Vanilla Chai, la tonalità giusta per dare una svolta al tuo capello biondo

Colore capelli autunno inverno 2024: le nuance (e i tagli) da scegliere per il vostro nuovo look