Scoprite il meglio in fatto di Jennifer Lopez capelli 2020: dal caschetto al taglio lungo e mosso passando per acconciature statement, tutte da copiare

Jennifer Lopez capelli 2020: uno stile eclettico in continua evoluzione. Un mondo di stile glamour cui ispirarsi per dare vita a beauty look sofisticati.

J.Lo Beauty

Il primo gennaio 2021 Jennifer Lopez lancerà una linea beauty che porta il suo nome. La gamma sarà presentata in pre-lancio l'8 dicembre 2020. Nell'immagine di presentazione la star appare ammaliante, immersa nel mare e con la chioma bagnata, pettinata all'indietro.

La gamma includerà sicuramente make up glowy - nello stile della cantante - ma potrebbe stupirci con prodotti per capelli e di cura della pelle, sia del viso che del corpo.

Icona di stile e bellezza

J.Lo è un'icona di stile e bellezza. Sempre diversa ma fedele a se stessa, quest'anno - come ogni anno - la star di origini portoricane ha giocato con lo stile dei suoi capelli.

Sul palco come nel tempo libero ha stupito con capelli corti - il suo longbob è il top - lunghi e acconciature da urlo. Scoprite le più belle qui di seguito.

Jennifer Lopez capelli lunghi

All about Jennifer Lopez capelli: lunghi, mossi e sensuali, dallo styling selvaggio. Uno degli hairlook signature della star, da ammirare e copiare assolutamente.

Raccolto da dea con trecce

Irresistibile, J.Lo illumina il red carpet con un raccolto con trecce ispirato alle divinità greche.

Jennifer Lopez capelli corti

J.Lo ama stupire, eccola infatti in uno degli hairlook più iconici del 2020, con capelli corti a caschetto. Il colore biondo si raffredda sulle lunghezze per un mood tremendamente glamour.

Chignon alto casual-chic

Nel tempo libero la cantante non rinuncia a raccogliere i capelli con semplicità, tirando la chioma indietro e raccogliendola in uno chignon arrotolato su se stesso.

Jennifer Lopez capelli colore

Il colore di capelli di Jennifer è morbido e sofisticato. La base castana viene scaldata e ammorbidita da colpi di sole tono su tono che virano al biondo per un effetto sempre chic e naturale. Il segreto del suo look? Il face framing, l'arte di incorniciare il viso con schiariture ai lati del volto: effetto glowy & glam assicurato!

Beach waves

Mossi, voluminosi e scalati nella parte frontale, il top dello stile in fatto di Jennifer Lopez capelli 2020.

Jennifer Lopez capelli raccolti

Semplicità estrema per il tempo libero. Jennifer porta indietro la chioma e la raccoglie in un piccolo chignon.

Jennifer Lopez capelli ricci

J.Lo ha i capelli ricci. In questo beauty look da red carpet la cantante ha catturato gli sguardi con un raccolto morbido sui capelli ricci e naturali.

Raccolto scultura

Effetto vintage con l'acconciatura con torchon effetto scultura. Sulla fronte cade una piccola ciocca lavorata con la pasta modellante.

Face Framing

La cantante è senza dubbio la regina del face framing, una tecnica che consente di incorniciare e valorizzare il volto con schiariture create ad arte al lati del viso. In questo caso al colore strategico e luminoso viene abbinato un raccolto elegante con ciuffi frontali liberi.

Capelli sciolti

Lunghi e sciolti, i capelli della star accarezzano la schiena con onde morbide dallo stile loose.

Jennifer Lopez capelli naturali

Mossi e al naturale, i capelli di J.Lo vengono raccolti nella parte alta del capo andando a creare una sorta di frangia. Una acconciatura easy ma irresistibile, da copiare.

Maxi bun

Un raccolto d'ispirazione anni '60 con maxi bun sul retro. La chioma, qui più tendente al castano scuro - è tirata all'indietro.

Credits Ph.: Getty Images