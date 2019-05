Avete voglia di provare la frangia? Lasciatevi ispirare dalle proposte più interessanti dei saloni

La frangia continua a essere un must: dona carattere al taglio di capelli e mette lo sguardo in primo piano.

Volete scoprire tutte le tendenze su come portarla? Se avete i capelli corti, medi o avete adottato il collarbone cut, la frangia è l'elemento fondamentale dell'hairlook. Sceglietela in base al vostro tipo di capelli, ai vostri lineamenti, ma soprattutto in base al vostro stile.

Fanno per voi i tagli di capelli corti con frangia in stile tomboy soprattutto se avete un viso dai tratti regolari e vi piacciono gli hairlook netti, molto rigorosi, tenendo presente che richiedono uno styling impeccabile. Geometrica o lunga e pari, è stata proposta da Cotril e Davines.

Se avete invece un pixie cut scalato, puntate sulle frange ribelli, prendendo ispirazione dai look di Evos, Aldo Coppola e Schwarzkopf Professional.

La frangia è immancabile anche su tutte le versioni del long bob, anche per i tagli mossi e ricci come proposto da Cotril, Evos. Mitù by Trame e Schwarzkopf Professional l'hanno proposta anche in versione rétro, leggermente bombata.

Grande protagonista è anche il maxi ciuffo laterale, sia in versione sleek secondo Compagnia della Bellezza e Framesi o più wild, proposta ancora da Framesi, Wella e Evos.

Capelli con frangia: tutte le proposte dai saloni per la Primavera Estate 2019 Framesi taglio corto boyish con frangia.



Davines caschetto bombato con maxi frangia piena.



Compagnia della Bellezza maxi ciuffo laterale su taglio medio scalato.





Schwarzkopf Professional taglio medio rétro con frangia lunga e pari.



Cotril frangia geometrica a V su taglio cortissimo.



Wella maxi ciuffo su taglio corto.





Evos pixie cut scalato con maxi frangia ribelle.



Davines bowl cut con frangia pari.



Aldo Coppola frangia scalata e sfilata su pixie cut scalato.





Framesi maxi ciuffo laterale ribelle.



Evos frangia su taglio di capelli ricci.



Framesi maxi ciuffo sleek su doppio taglio.





AHS taglio corto tomboy con frangia lunga e pari.



Schwarzkopf Professional maxi frangia su chin-length cut.



Cotril capelli mossi medi con frangia piena.





Evos collarbone cut con ciuffo laterale.



z.one concept maxi ciuffo laterale su caschetto corto con partitura bassa.



/ 17 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

Credits Ph.: Evos, Cotril, Mitù by Trame, AHS