Dieci integratori per riparare ad hoc i capelli e farli crescere più sani e più forti che mai

Sognate una chioma lunga, forte e fluente come quella di Rapunzel?

I problemi di opacità, perdita e assottigliamento dei capelli colpiscono sempre più donne, spesso a causa di una vita sregolata (leggere alle voci stress, lavoro e dieta sbilanciata) e anche dell’età

A ciò si aggiunge il cambio di stagione ma anche l’esposizione solare che indeboliscono la cute e quindi il capello stesso.

Per correre ai ripari occorre trovare l’integratore giusto per le proprie esigenze, spesso in pillole ma anche in bustine o sotto forma di deliziosi orsetti.

Eccone 10 da provare subito.

Capelli Pelle Unghie Formula Liquida, Swisse

Novità del marchio, il nuovo integratore in formato liquido è a base di arance rosse di Sicilia, all’interno la biotina che contribuisce al mantenimento del capello sano e il selenio.

Metionina e Biotina Capelli Retard Matt

È a rilascio prolungato questo integratore a base di vitamine e minerali: all’interno la metionina entra a far parte della struttura della cheratina così da rinforzare il fusto del capello; la biotina assieme allo zinco mantiene la chioma normale mentre il rame aiuta la pigmentazione del capello.



Novathrix, Phyto

Questo integratore è studiato per ritardare la senescenza prematura ovvero la perdita di capelli. L’innovazione contenuta all’interno infatti agisce sul processo che causa la caduta del capello contrastandola e stimolando la ricrescita. All’interno ingredienti naturali come l’estratto di semi di sedano che riattiva la crescita stessa e quello di tulipano che invece rinforza l’ancoraggio del bulbo.

Fortiker. IN, Skinius

Bamboo, zinco, selenio e biotina svolgono un’azione fortificante nei confronti di capelli e unghie, proteggendo le loro cellule dallo stress ossidativo e quindi dall’indebolimento. È adatto durante l’estate e tutti i cambi di stagione, in caso di esposizione solare, periodi di forte stress o quando tendono a opacizzarsi o spezzarsi.

Jelly Bear Hair

Disponibili su amazon, questi integratori a forma di orsetti sono delle gelatine al gusto di arancia che contengono il 500% in più di biotina che aiuta a combattere lo stress ossidativo, a mantenere i capelli sani e a eliminare l’opacità.

Hair Elixir, Susanne Kaufmann

In lozione, questo integratore aiuta a riequilibrare il cuoio capelluto e a prendersi cura del capello in genere. All’interno ingredienti naturali come le vitamine B, C ed E, oltre ai principi attivi della seta, malva e dei germi di grano che curano in maniera intensiva il cuoio capelluto eliminando le irritazioni mentre la caffeina migliora la crescita del capello stesso.



Biomineral One Capelli, Biomineral

A base di lactocapil, ovvero le proteine del siero del latte ricche di vitamina E, questo integratore contiene anche vitamina D3 e aminoacidi, che aiutano nella sintesi della cheratina, e la biotina che mantiene normale la chioma.

Capelli & Unghie, Erbamea

Questo integratore è ideale soprattutto per le chiome rese fragili da età, dieta squilibrata, agenti climatici aggressivi. Le capsule sono composte da ingredienti vegetali che quindi agiscono sul rinforzo del fusto. All’interno estratti di semi di miglio e di uva, zinco, vitamina C ricavata dalla rosa canina e vitamina B6 aiutano a sintetizzare la cheratina e a rinforzare il capello.

Annutri Complex, Annur Kap

A base di estratto di melannurca campana, questo integratore in capsule è perfetto quando si ha bisogno di un infoltimento. Recenti studi hanno infatti dimostrato che anche le donne soffrono di perdita di capelli, per cause ereditarie o anche esterne come stress o problemi alimentari. In questi casi aumenta il numero dei capelli per centimetro quadrato incrementandone il peso, quindi rendendolo più spesso e folto, e la cheratina.

Vitamin B & Mineral Complesso, Altrient

In bustine, questo integratore è pensato per i capelli molto fragili e particolarmente stressati. A base di vitamina B2, B5, B12, biotina e selenio, si utilizza soprattutto durante i cambi di stagione e aiuta a donare vitalità e forza al capello.