Cercate un modo per far durare più a lungo la messa in piega? Vi sveliamo tutti i trucchi per un hairstyle da favola e i prodotti migliori pre e post piega

La messa in piega poco duratura è un problema che accomuna tutte, sia chi ha i capelli lisci e vorrebbe far durare più a lungo i boccoli sia chi ha i capelli mossi e vorrebbe ottenere un liscio perfetto.

C'è un modo per mantenere la piega il più a lungo possibile tra due lavaggi?

Vi riveliamo tutti i tips & tricks per una messa in piega fai da te al top e tutti i migliori prodotti da utilizzare prima e dopo lo styling.

Attenzione all'asciugamano

Bisognerebbe evitare di strofinare con forza i capelli con l'asciugamano perché si rischia di stressare e rovinare la fibra capillare, con il risultato di ritrovarsi i capelli crespi e ingestibili.



Tamponateli delicatamente senza strapazzarli, vi renderete la vita più facile al momento dello styling.

Concedetevi il lusso della seta

Così come avviene per l'asciugamano, la continua frizione dei capelli sulla federa di cotone a lungo andare rovina la cuticola capillare, è per questo che al mattino ci svegliamo con un bed hair day.



Per avere capelli da favola già al risveglio passate alla federa di seta o, in alternativa, al turbante sempre in seta. Vi aiuterà anche a far durare la piega per il fatidico secondo giorno.

No alle alte temperature

Il concetto è sempre lo stesso. Una piega duratura non può prescindere dalla salute del capello. Non tenete il phon troppo vicino ai capelli e asciugateli con una temperatura media.



Se non volete rinunciare allo styler, scegliete un prodotto di ottima qualità e ultima generazione, con il controllo costante della temperatura ideale per la messa in piega.

Create la texture

I capelli appena lavati, essendo molto "scivolosi", sono più difficili da acconciare. Aspettate un giorno dopo averli lavati, in modo che il sebo abbia avuto il tempo di creare un po' di texture sui capelli.

In alternativa, soprattutto se avete i capelli molto lisci e fini, applicate un siero texturizzante per dare maggiore corpo alla chioma e creare una maggiore presa per i prodotti e gli strumenti da styling.

I migliori primer per capelli e style extender



Una messa in piega al top non può prescindere dai prodotti giusti.

Ci sono i primer specifici per capelli da applicare prima della piega che rendono la texture della chioma più lavorabile e, grazie a un pizzico di shampoo secco, durerà anche molto più a lungo.



Durante la piega ricordate di applicare termoprotettori e prodotti anti frizz che facilitano il lavoro dello styler proteggendo i capelli dal calore.

Infine, a hairstyle finito date il tocco finale con fissanti impalpabili ma efficaci.

Credits Ph.: Unsplash - Arwork by Elisa Costa