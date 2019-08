Capelli perfetti da mattina a sera anche in estate? Scoprite con noi i consigli infallibili per un look a prova di foto all day long!

L'estate è la stagione in cui si trascorre più tempo all'aria aperta in assoluto, complici anche calendari fittissimi di impegni: festival, concerti, feste in spiaggia e molto altro ancora.

Caldo, giornate lunghe e ritmi scatenati però richedono qualche accorgimento in più per ottenere un hair look a lunghissima durata.

Fondamentale quindi scegliere i prodotti giusti, e mettere in pratica piccoli beauty tips in grado di rendere long lasting qualsiasi look.

Continuate a leggere l'articolo per scoprire 7 consigli infallibili per capelli perfetti da mattina a sera.









1. Rinforzare i capelli con un integratore

Il primo step per un look long lasting è prendersi cura dei propri capelli dall'interno. Un’alimentazione non equilibrata insieme all’aggressione da parte di agenti climatici e ambientali e all’uso di prodotti troppo aggressivi può indebolire i capelli. Scegliete un integratore come Capelli & Unghie di Erbamea per capelli sempre forti e resistenti.



2. Detergere a fondo la cute

Residui di prodotto e inquinamento possono appesantire i capelli: per questo è importante detergerli in profondità, a partire dalla cute. La pasta scrub SOLU Sea Salt Scrub Cleanser di Davines rimuove le impurità e le particelle inquinanti, rigenera il cuoio capelluto e lascia i capelli profondamente puliti a lungo, grazie all'azione del sale marino proveniente dalla salina di Paceco (Trapani), Presidio Slow Food.

3. Scegliere un asciugacapelli high-tech

Per una piega a lunghissima durata è necessario utilizzare gli strumenti giusti: grazie al potente motore di 2100W il ghd air® festival asciugacapelli professionale crea dei look incredibili come appena uscite dal salone. La tecnologia a ioni riduce l'effetto crespo e la temperatura e la velocità variabili consentono di adattare l'asciugatura al tipo di capelli.

4. Fissare il look con una lacca volumizzante

Sembrerà scontato e un po' "old school", ma il segreto per una piega long lasting è fissarla bene con l'aiuto di una lacca. Per evitare l'effetto "incollato" basta scegliere un prodotto di nuova generazione, come la lacca volumizzante 2Sexy di Got2be: la sua formula push-up è perfetta per look voluminosi.

5. Dare personalità al raccolto con le hair-clips

Fa molto caldo, volete legare i capelli ma senza rinunciare ad un look divertente e di tendenza? Questa estate vengono in nostro aiuto hair-clips e fermagli! Scegliete quelle che più si adattano al vostro look, come ad esempio questi scintillanti di Jennifer Behr in esclusiva per Mytheresa.

6. Fissare la piega con una pistra professionale

Il segreto per una piega a lunghissima durata? Stratificare, sovrapporre, fissare. Per questo, dopo aver lavorato i capelli con phon e spazzola, sigillate la piega con una piastra lisciante professionale, come la Gamma Sensitive ST460E di BaByliss, con rivestimento in Ceramica Deep Black e pettine estraibile integrato.

7. Usare uno shampoo a secco volumizzante per ritocchi on-the-go

Da ultimo, ma non per importanza, scegliete uno shampoo secco dall'effetto volumizzante da portare sempre con voi per ritoccare la piega ogni volta che vorrete. Come il Jet leg Invisible Dry Shampoo di IGK, ora disponibile anche in una comodissima minisize.

Credits Ph: Rottondi Simona

Credits Ph: Pexels