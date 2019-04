Capelli lucidi, come appena usciti dal parrucchiere? Scoprite i prodotti must have e i consigli per uno styling luminoso a prova di red carpet



Capelli lucidi, morbidi al tatto e dall'aspetto sempre fresco, sano e curato?



E' facile con una hair routine studiata ad hoc, ricca di prodotti specifici per uno styling effetto glossy degno di una passerella. Non solo oli, ma anche spray, gel e lacche studiate appositamente per lucidare e impreziosire i capelli.





Ma cosa rende i capelli luminosi?

I capelli sono naturalmente luminosi: tuttavia il calore dello styling, l'uso eccessivo di prodotti e l'inquinamento possono ridurne la lucentezza. La forma naturale di un capello sano è cilindrica e la sua cuticola è ben chiusa. In questo modo, la chioma riflette la luce e risulta luminosa e sana.

Quando i capelli risultano opachi, tuttavia, i prodotti per lo styling specifici come oli, maschere e spray lucidanti sono il rimedio più adatto.



Gli oli naturali sono l'ingrediente must have per capelli sani e luminosi: contengono ceramidi e vitamine, necessari per rinforzare il capello in profondità e chiudere le squame. In questo modo la chioma rifletterà al meglio la luce e apparirà sana e lucente.



Scorrete la gallery e scoprite i prodotti must have per uno styling lucente selezionati per voi da Grazia.it

Un prodotto specifico per la protezione del colore, che assicura un effetto glossy come appena usciti dal parrucchiere. Le sue proprietà antiossidanti contrastano i radicali liberi rallentando l'invecchiamento della fibra capillare.



La formula multi-azione di questo spray illuminante trattiene l’idratazione nei capelli e ne accentua la brillantezza, combattendo al contempo l’effetto crespo. Protegge inoltre dal calore fino a 230°C, lasciando capelli lisci, eleganti e pettinabili.



Un olio lussuoso e profumatissimo nato dall'incontro di tre ingredienti preziosi - Argan, Jojoba e Mandorle -, per nutrire in profondità i capelli sublimandone la texture e rendendoli morbidi e luminosi.



Chi ha detto che la lacca debba per forza seccare i capelli? Questa lacca lascia la chioma morbida al tatto e super luminosa. E' perfetta per creare e mantenere pieghe morbide e naturali, senza appesantire.

Un olio multitasking per capelli e per il corpo, leggero e senza siliconi, reso prezioso da un mix di ingredienti naturali provenienti da ogni parte del mondo. La sua formula nutre, ammorbidisce e illumina la chioma.



Applicate quest'olio su tutte le lunghezze dei capelli: la sua formula ripara i danni dello styling, nutre profondamente e dona luce e morbidezza alla chioma.







Questo gel effetto lucido dona ai capelli un look sexy, definito ed extra luminoso. Ispirato agli iconici look sleek degli anni '30 e '40, rimane un must per i tagli corti e per updo curatissimi.



Lunghezze morbide, luminose e baciate dal sole? Provate questo spray leggero che illumina le lunghezze senza appesantire. La formula ricca di oli naturali nutre in profondità i capelli, e li protegge dai danni del sole e degli agenti atmosferici.







La formula di questo siero illuminante a base di rosa selvatica e vitamine essenziali protegge, ravviva e dona lucentezza sia ai capelli colorati che a quelli naturali.



Credits Ph: Elisa Costa



Credits Ph: Unsplash