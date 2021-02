Il colore capelli primavera estate 2021 punta alla vivacità e all'audacia. Con qualche eccezione. Ecco le proposte più belle da replicare

Un'esplosione di colori, nuance e sfumature per uno stile glamour all'insegna dell'unicità. È questo lo spirito che anima le nuove collezioni colore capelli primavera estate 2021; passeranno alla storia per aver dato un tocco di eccentricità e di vivacità a un momento storico un po' sottotono. A dominare saranno – secondo gli esperti del brand Elgon – effetti cromatici contrapposti e stili frizzanti e audaci ben espressi, per esempio, dall'uso del viola, del rosso e del blu, tutte scelte ideali per una self-expression che supera i limiti canonici. Vediamo insieme alcuni look che potranno ispirarvi per i vostri prossimi hair color.

Colore capelli primavera estate 2021: tutte le declinazioni del viola

Mettete da parte le solite pennellate di colore che coprono tutta la testa. Qui la partita si gioca sui dettagli: ciuffi, frange, ciocche nascoste che, soprattutto sui tagli corti, rivelano un anima rock e decisamente moderna. La tonalità non è mai piena ma comprende sfumature più intense e fili più chiari che, mescolandosi, creano una sorta di effetto tridimensionale. L'accostamento consigliato? Con un castano chiaro o con un mogano infine, perché no, con una base leggermente decolorata che unisce entrambe le sfumature.

Rosso mogano e vinaccia

Da sempre considerate tonalità tipiche dell'autunno e dell'inverno, il mogano e il vinaccia bordeaux sono creati – per esempio nei look proposti nella collezione Toni&Guy Connected – in sovrapposizione a strati per creare profondità e multidimensionalità ai capelli.

Castani caldi e freddi

La palette per i capelli primavera estate 2021 è una combinazione morbida e tenue di toni freddi, neutri e caldi, scelti e creati su misura su ogni singola testa. Le sfumature color pietra, beige tenue e marrone chiaro sono utilizzate per dare profondità alle nuance più chiare, mentre le tonalità più scure - i toni fumé e i colori saturi come i lussuriosi brunette - sono creati in sovrapposizione a strati per creare profondità. In definitiva, il colore diventa lo strumento per dare una nuova prospettiva alle lunghezze e per sperimentare, come sempre.

Colore capelli primavera estate 2021: il rosa

Non possiamo parlare di ritorno perché il rosa era un colore capelli già presente nelle collezioni autunnali: eccolo ritornare anche nel 2021 in una variante pastello scolpita su radici scure. E, sempre tra le tonalità pastello, fa il suo ingresso l'arancio chiarissimo con leggere sfumature rame: una nuance, non usuale, da abbinare a una base scura e perfetta anche su pelli non particolarmente chiare.

Avete voglia di dare un twist insolito al vostro hair style? Sfogliate la gallery e scegliete il colore capelli primavera estate 2021 che fa per voi.

Colore capelli primavera estate 2021: i look da copiare Credit ph: Toni&Guy

Credit ph: Toni&Guy

Credit ph: Toni&Guy

Credit ph: Elgon

Credit ph: Cotril

Credit ph: Toni&Guy

Credit ph: Aveda

Credit ph: Elgon

Credit ph: Toni&Guy

/ 9 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...

Credit ph: Elgon, Toni&Guy