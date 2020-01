Le tendenze capelli del momento pongono l'accento su una ritrovata naturalezza. Ecco le proposte più belle viste in passerella

Identikit del colore capelli 2020: naturale, morbido e luminoso.

In passerella abbiamo osservato look capelli in tinte prevalentemente "morbide", simili ai colori naturali con un boost in più. Perfetti per enfatizzare al massimo la propria naturale bellezza.

In un mix di biondi, castani e rossi con qualche sorpresa glam da sperimentare, trovate l'hairlook che fa per voi tra le idee di colore capelli 2020.

Biondo sfumato

Effetto degradé naturale. Il classico castano chiaro freddo si chiarisce e riscalda sulle lunghezze.

Chocolate

Castano cioccolato luminoso. Una scelta sempre chic e vincente, che non stanca mai.

Blondie

Capelli biondi in tinta degradé, per una chioma effetto sunkissed da sperimentare tutto l'anno.

Balayage

Schiariture dall'effetto naturale incorniciano il viso e lo valorizzano al meglio, anche grazie allo styling mosso e sinuoso da manuale.

Roots

Tinta biondo glaciale con radici scure bene in evidenza. Un'idea di colore capelli 2020 personale e non necessariamente "perfetto".

Hot

Castano caldo per addolcire i tratti del viso. Questo tipo di colore è splendido sugli incarnati molto chiari.

Contrast look

Un'idea originale: la tinta è bicolore, con frangia color giallo ocra a contrasto. Per chi ama osare.

Beach like

Effetto post vacanza: i capelli sono schiariti in varie nuance di biondo, ricordando il bacio del sole sulla chioma.

Redhead

La classica tinta rossa. Quest'anno è cool quella dai riflessi ramati, più facili da portare.

Colpi di sole

Il taglio corto bowl cut - a scodella - è enfatizzato al massimo dalla tinta con highlights biondi su base scura.

Glossy brown

Castano super luminoso: la bellezza della semplicità che non passa mai di moda.

Credits Ph.: Mondadori Photo