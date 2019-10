Ideale per le indecise, la colorazione temporanea dei capelli è un'ottima soluzione per un party hair look. Scoprite con noi i migliori prodotti

Se volete dare un tocco di colore - intenso o delicato - ai capelli senza fare una colorazione permanente, le tinte, gli spray e i gel temporanei sono la soluzione migliore.

Perché sceglierli? Prima di tutto sono delicati e non danneggiano il fusto né il cuoio capelluto perché non penetrano in profondità e non ossidano i capelli in quanto privi di ammoniaca.

Poi sono facili da utilizzare: non richiedono una posa (nel caso degli spray sono sufficienti pochi minuti) ma, allo stesso tempo, danno la possibilità di mescolare più tinte per ottenere il risultato desiderato.

Il finish vi ha lasciato qualche dubbio? Nessun problema: in molti casi basta uno shampoo e il colore va via.

Vi abbiamo convinto a provare la colorazione temporanea? Ecco alcuni dei migliori prodotti che abbiamo scelto per voi.

Si asciuga rapidamente, non appiccica, non appesantisce i capelli e va via al primo shampoo.

Il colore è modulabile e perde intensità in modo naturale rivelando una tonalità sempre più delicata a ogni lavaggio, per conferire gradualmente bellissime sfumature pastello.

Colora delicatamente i capelli, nutrendoli grazie alla tecnologia CHROMA-CREAM. A seconda del colore scelto, dura dai due ai 15 shampoo.



Cera naturale, si applica in pochi minuti sulle lunghezze. Va via al primo shampoo.

Trattamento colorante, rende i capelli meno inclini alla rottura. Dura solo fino a dieci lavaggi.

I pigmenti concentrati non penetrano nel capello - colorano solo all’esterno preservando la salute delle chiome - mentre gli attivi penetrano nel profondo ristrutturando e nutrendo le chiome. Se desiderate un colore più deciso, intensificate il tempo di posa.

Una gamma di colori da spruzzare quanto e quando volete (e da combinare). Proteggono il capelli e regalano brillantezza. Basta detergere le chiome per cancellare il colore.





Lo spray distribuisce su tutti i tipi di capelli un colore intenso e immediatamente visibile senza rovinare la chioma. Si elimina con uno shampoo.

A colorazione diretta, in un unico gesto questa maschera esalta la bellezza dei capelli e li vivacizza con un bellissimo rosso intenso.





Credit ph: Pexels, Unsplash