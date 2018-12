Semplici e naturali, ecco gli hairlook effetto casual per l'autunno inverno 2018 2019

I casual hair rappresentano uno dei grandi trend capelli del momento.

Dalla semplicità ammaliante, i tagli capelli naturali e le acconciature semplici valorizzano la chioma e il viso al meglio per un effetto sofisticato.

Continuate a leggere questo articolo per scoprite i look capelli casual hair più belli per l'autunno inverno 2018 2019.

Curly power

I capelli ricci sono voluminosi e liberi di muoversi su tutta la chioma, frangia inclusa.

Easy bun

Lo chignon alto è il massimo dell'eleganza, della versatilità e portabilità, in più, si fa in un attimo.

Midi waves

Taglio medio semplice, con lughezze dolcemente mosse e scriminatura centrale per un effetto naturale e glam.

Sunkissed hair

Il bacio del sole sui capelli tutto l'anno con lo shatush effetto "morbido" che schiarisce le lunghezze della chioma liscia.

Short chic

Taglio corto semplice ed elegante, per un beauty look sofisticato da copiare.

Nature

I capelli lunghi non vengono messi in piega, il loro brushing è naturale, come di chioma asciugata dal vento.

Ricci corti

I capelli ricci e corti tornano alla ribalta per uno styling naturale e cool.

Easy updo

Un'acconciatura semplice con capelli pettinati all'indietro per un effetto naturale ricercato.

Credits Ph.: Mondadori Photo - Artwork: Elisa Costa