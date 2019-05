Convertita anche lei alla lunghezza media, Julia Roberts ha inaugurato il Collarbone Cut, un long bob asimetrico più lungo davanti e più corto dietro. E dalle passerelle arrivano altri spunti se volete dare un taglio alla vostra chioma

L’ultima a capitolare è stata Julia Roberts che, complice il suo hair stylist di fiducia, Serge Normant, ha detto addio alla sua chioma lunga e ha optato per un nuovissimo taglio medio.

L’hanno chiamato Collarbone Cut, arriva alle clavicole ed è asimmetrico. Insomma, ha tutti i requisiti per diventare IL taglio dell’estate.

Da Julia alle passerelle



Ma la Roberts è soltanto l’ultima a essersi convertita a un hair look più sbarazzino e di sicuro più pratico, che tra l’altro si sposa perfettamente con la sua chioma mossa naturale.

Prima di lei Victoria Beckahm, Charlize Theron che ha ulteriormente accorciato la sua chioma arrivando a quella corvina sfoggiata agli Oscar, senza contare Emma Stone la cui lunghezza media ha ormai fatto storia.



E se la particolarità del Collarbone Cut di Julia Roberts è l’asimmetria, più lungo davanti e leggermente più corto dietro che dona movimento al taglio stesso rendendolo interessante anche sui capelli lisci e fini, il plus delle lunghezze medie sta nell’essere una via di mezzo.

In quella zona, va detto alquanto indefinita, tra orecchie e spalle tutto vale, e per questo è diventata perfetta per le donne di tutte le età, dalle 20enni alle ultra 50enni.

E dalle passerelle le alternative sono talmente tante che non si può non trovare la propria versione: né troppo lungo, che alla lunga annoia ed è di difficile nella gestione pratica, né troppo corto per non pentirsi appena uscite dal parrucchiere.

Pratico nello styling, è adatto a tutte le tipologie di capello, sfilato, mosso, riccio, estremamente liscio, con o senza frangia, con riga laterale o al centro, messy o super ordinato, si presta a giochi e sfumature di colore ed è adatto anche per sfoggiare degli accessori, in primis il cerchietto.

Insomma, il long bob è stata la svolta per moltissime donne, non ultima anche per Julia.

Dalle passerelle della p/e 2019, i tagli medi Lutz Huelle

Escada

Zadig et Voltaire



Calcaterra

Salvatore Ferragamo

Ports 1961



Luisa Spagnoli

Loewe

Lemaire



Isabel Marran

Dion Lee

Lemaire



Courreges

Carolina Herrera

Graphic: Elisa Costa

