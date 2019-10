Lungo o corto, raccolto o semi raccolto oppure lasciati al naturale: le acconciature delle star per il loro matrimonio possono ispirarvi se siete in procinto di dire "Sì, lo voglio"

Siete pronte al grande passo? Avete deciso tutto per il vostro matrimonio tranne i capelli? Non sapete se un’acconciatura, magari raccolta, oppure se lasciarli sciolti o anche al naturale? Per fugare i vostri dubbi, abbiamo selezionato alcuni degli hair look più belli degli ultimi tempi sfoggiati dalle star nel giorno del "Sì!".

Sciolti e semi raccolti



Maestra di stile in questo senso è stata sicuramente Kate Middleton. Per il giorno del Royal Wedding con il principe William infatti la futura Duchessa di Cambridge ha scelto un semi raccolto: sotto il lungo velo, la chioma lucente lunga fino alle spalle arricchita da morbidi boccoli. Sdoganato dalla Duchessa, il capello sciolto è stato scelto anche da Poppy Delevingne: la socialité si è sposata nel 2014 e per l’occasione ha scelto un’acconciatura molto semplice e naturale. Ha infatti optato per una piega fatta di onde morbide e riga laterale, il capello lungo sotto le spalle e il velo appuntato dietro. Stessa scelta anche per la supertop Gisele Bundchen che sotto il velo nascondeva un semi raccolto ricco di intrecci.

Acconciature sciolte e semi raccolti Per il suo matrimonio reale, Kate Middleton ha scelto un semi raccolto intrecciato e un lungo velo

Qualche anno dopo anche Poppy Delenvigne ha optato per il capello lungo con il velo puntato dietro.

Raccolto: alto o basso?



È l’acconciatura per eccellenza, considerata la più elegante e adatta se si indossa il velo. Le ultime in ordine di tempo ad averla scelta sono state Meghan Markle e Chiara Ferragni: entrambe hanno optato per un raccolto basso, più morbido per la Duchessa di Sussex, intrecciato per l’influencer che l’ha movimentato con le tendrils, sottili ciocche lasciate libere sul viso.

Se cercate invece qualcosa di più tradizionale, guardate l’acconciatura di Pippa Middleton: volumi sofisticati leggermente morbidi ai lati del viso. Simile anche la scelta della top Karlie Kloss che ha detto "Yes, I do" in una foresta con i capelli acconciati in un messy bun.

Puntate invece ad "altezze vertiginose"? Lasciatevi ispirare allora dall’acconciatura, o meglio dalle acconciature, sfoggiate da Beatrice Borromeo nella sua tre giorni di nozze, durante i quali ha sfoggiato degli chignon realizzati in cima alla testa. Ideale se si hanno molti capelli.



I raccolti alti e bassi Per il giorno del Sì, Pippa Middleton ha scelto un raccolto alto ma lasciato morbido ai lati

Basso e con riga centrale quello invece di Meghan Markle

Alto, praticamente in cima alla testa, e decorato con una treccia che fermava il voluminoso chignon di Beatrice Borromeo.

Al naturale



State cercando uno stile diverso, insolito e sopra le righe per la chioma? Lasciatela al naturale il giorno delle nozze soprattutto se è leonina e “importante” come quella di Tina Kunakey e Solange Knowles. In entrambi i casi infatti le due spose hanno sfoggiato chiome super ricce al naturale. In questo caso non dimenticate un prodotto idratante, così da mantenerla morbida per tutta la giornata.

Un accorgimento: prendete in considerazione quest’idea se non avete intenzione di indossare il velo.



Chiome in libertà Per il suo matrimonio a Biarritz con Vincent Cassel, Tina Kunakey ha lasciato la sua foltissima chioma leonina al naturale.

Stessa scelta anche per Solange Knowles per il suo matrimonio total white a New Orleans.

Con i fiori



Se amate i fiori, perchè non lanciarsi su un'acconciatura floreale? Come ha fatto Rose Leslie per il suo matrimonio con Kit Harington. Chioma al vento e una coroncina di fiori bianchi su cui era fissato il velo, una scelta perfetta per sposarsi in campagna come la coppia di Game of Thrones che ha scelto quella scozzese per il giorno del loro sì.

E fiori bianchi, rose per la precisione, tra i capelli anche per l’attrice indiana Priyanka Chopra che le ha scelte per una delle molte feste del suo lungo matrimonio indiano con il cantante dei Joe Brothers.

